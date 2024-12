Así se entrena una nueva camada de perros pastores

«Échate», «izquierda», «derecha», «tráelo» son algunas de las palabras clave que Rubén Cano, adiestrador de perros, emplea en el curso de manejo de perros pastores que imparte para la Comunidad de Madrid. Una iniciativa que ha nacido este año de la necesidad de ganaderos de la zona de querer hacer uso de sus canes de manera adecuada para ayudarles en su explotación ganadera en el día a día. El curso, que acaba de finalizar, se ha llevado a cabo en la localidad de Cincovillas (Puentes Viejas), ha tenido una duración de 20 horas y ha permitido que los ganaderos y ganaderas adquieran destrezas para dirigir con más eficacia los rebaños de ovino, caprino y bovino. Son 58 los ganaderos y ganaderas de la región que se han inscrito, pero sólo se ha podido dar formación a un grupo reducido de 24. Estos se han trasladado cada mañana o tarde, según el grupo, con sus propios perros hasta la finca donde se ha impartido curso en una modalidad eminentemente práctica que fomenta el aprendizaje directo en el campo. En las clases, se han abordado diversos aspectos relacionados con el comportamiento de los perros pastores, su diferencia con los perros guardianes y cómo introducir un cachorro en un rebaño. También se ha profundizado en las dinámicas de relación entre el perro, el pastor y el ganado. «Gracias a esta formación, los ganaderos pueden verse beneficiados también para hacer un cambio de lote de ganado de prado a prados, en los trabajos de prevención de incendios para sostener a los animales en ciertas fajas cortafuegos», explica Cano a este periódico. Las razas que más predominan son los border collies, los perros de agua o los pastores alemanes o belgas malinois. «Cada perro es distinto, según la raza necesitan un tipo de adiestramiento. Por ejemplo, no tiene nada que ver cómo trabajan los border collies con los pastores alemanes por cómo se ha seleccionado el perro a lo largo del tiempo». A base de práctica, de prueba y error, dándoles su espacio y sin gritarles, logran su objetivo. «Les ocurre a todos, que creen que por gritarles más les van a hacer caso y el secreto está en utilizar las palabras clave adecuadas», explica.

Alfredo Serrano es ganadero en Buitrago de Lozoya y es una de las personas que han acudido al curso. «Decidí venir para enseñar a mi perro a controlar el ganado porque un animal bien enseñado te ayudar mucho en el día a día», cuenta. También le ha impulsado a venir la problemática del lobo que están sufriendo en la sierra norte de la ciudad: «El perro no nos puede ayudar con los lobos, pero sí en otras tareas, no hay semana que mis terneros sufran un ataque». Su perra es un pastor belga y acaba el curso con una importante mejora en su comportamiento. «Va despacito, pero bien, es mucha práctica, horas y trabajo. Los que más tenemos que aprender somos nosotros, no los perros», dice. El siguiente paso ahora es intentar aplicar todo lo que Cano les ha enseñado. Para Serrano es fundamental este tipo de formaciones para el sector y la falta de estas en la sierra norte de Madrid: «Rubén es quién lo mueve y hace que las subvenciones. La labor de profesionales es necesaria y nos ayuda mucho a los que no la tenemos».

Esta formación está incluido dentro del progama de formación no reglada del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra). Una iniciativa destinada a mejorar las competencias en los sectores agropecuario, agroalimentario, forestal y otros relacionados con el entorno natural. Este curso es parte de un amplio programa de 43 actividades formativas que el Imidra ha diseñado para este año. Los temas de los cursos varían desde técnicas prácticas, como la poda de árboles, la elaboración de aceite de oliva virgen o la construcción de muros de piedra seca, hasta áreas más teóricas, como la gestión económica de la explotación agraria o el análisis del suelo como factor clave en el rendimiento agrícola. Estas actividades tienen como fin mejorar la competitividad de los productores y su capacidad de adaptación a los desafíos del sector agropecuario.La formación, que se imparte de forma gratuita, está alineada con el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027. Este plan tiene como objetivo modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización, con un especial enfoque en las zonas rurales. Los cursos están financiados por el Imidra, la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad de Madrid.

Con un total aproximado de 4.806 explotaciones ganaderas en la Comunidad de Madrid, entre ellas 1.500 de vacuno, 766 de ovino y 318 de caprino, la formación especializada es una herramienta clave para mejorar la productividad y sostenibilidad del sector. El Imidra posee la tercera colección del mundo en diversidad de accesiones de vid (más de 3.600, con variedades de prácticamente todos los países); gestiona el Banco Nacional de Germoplasma Animal tiene bancos de germoplasma de especies forestales, hortícolas y frutales y una colección de levaduras vínicas autóctonas; además mantiene los paseos arbolados y huertas de los Sotos Históricos de Aranjuez y tiene en su finca de El Encín, patrimonio histórico documentado desde 1431.