Juan Codina: «El teatro en España no es una industria, lamentablemente»

«Con cuatro años me preguntaban qué quería ser de mayor y decía actor; con ocho respondía lo mismo; con doce, con quince y siempre la respuesta no cambió», confiesa Juan Antonio Codina (Fuencarral, Madrid). Este actor y director de teatro forma parte de las huellas del mundo teatral en nuestro país. Hizo de Don Juan, y junto a otros personajes interpretados, lleva con especial cariño a Max Estrella en sus entrañas. En su quinta sesión de quimioterapia en 2018 recibió la propuesta de sumergirse en «Luces de bohemia», y el carácter anarquista, autodestructivo, antimito que no encuentra su lugar en el mundo de Max Estrella resucitó con él.

Codina cuenta que, en sus inicios, era una profesión estrictamente vocacional, había muy pocas escuelas en Madrid porque no se necesitaban más. «De repente, hay escuelas en todos los lados. Y esto significa que quienes van para embarcarse en un proceso actoral, algunos casos responden a la vocación, pero otros a la curiosidad y al ir a probar». Además, era una profesión muy condicionada por el entorno, considera Codina: «Mi padre siempre me decía aquello de ¿tú tienes padrino acaso para ser actor? Ser parte de la familia de este mundo exigía una tutela de alguien».

El cambio de la industria

Del mismo modo, Codina habla de que, en tiempos pasados, la profesión se daba en base a unas relaciones mucho más inmediatas y horizontales, es decir, un director hablaba directamente con el perfil que buscaba; a partir de los años noventa, en cambio, llegó la figura de director de casting como intermediario. «Esto lo cambió todo», pronuncia Codina. En opinión del director, el hecho de que ahora haya más competencia es «malísimo para el sector porque en España significa repartir la miseria». Sin pelos en la lengua no decora sus pensamientos: «El teatro en España, desgraciadamente no es una industria, casi todo lo que tiene que ver con la cultura en este país no lo es, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares». Y comparte la siguiente reflexión: «Yo entiendo por industria alguien que es capaz de exportar y vender más allá de sus fronteras. Por ejemplo, en el teatro, sector que conozco bien, España es un país que importa mucho teatro. Tenemos festivales donde acogemos numerosos proyectos de artes escénicas teatrales. ¿Qué teatro nuestro de aquí, en cambio, sale fuera? Casi nada».

Juan Codina, director de teatro @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

Uno de los espacios madrileños que recuerda con emoción y que supuso un antes y un después en su profesión fue La Abadía, «un espacio que cumplía una función muy importante, se trabajaba con procesos de formación con actores para crear una relación con el sector basada en la disciplina y conocimiento de técnicas y tendencias europeas; más tarde la idea era que esto diese lugar a nuevas compañías de repertorio dentro y fuera del país, culminando todo el proceso de exhibición», explica. «Era un lugar elitista, entendido desde el punto de vista del esfuerzo y virtuosismo».

Aunque Juan Codina reconoce que en sus tiempos vivió La Movida «muy por encima», defiende con orgullo su espíritu, «aunque lo que ocurre es que el paso del tiempo muchas veces desmitifica las cosas», apunta. «La Movida fue un resurgimiento de las artes que rompió esquemas y moldes, con nuevas propuestas que iban muy por detrás de lo que hacia nuestro entorno. Pero también fue un espíritu de vivir la vida en búsqueda de libertad antes de cualquier otra cosa. Es natural y normal, después de 40 años de dictadura las ciudades necesitaban respirar. Los garitos en Madrid, recalco garitos y no discotecas, cerraban a casi las ocho de la mañana. Eso lo dice todo». Codina se recuerda por aquel entonces «bailando porque sí, por bailar, por disfrutar».

Max Estrella, Segismundo y Juan Tenorio son los personajes que destaca del teatro español.«Vania x Vania» de Pablo Remón fue el último proyecto de Codina acompañado de Marta Nieto, Israel Elejalde o Javier Cámara, entre otros, y lo define como un éxito en su carrera. Ahora, esperamos el siguiente.