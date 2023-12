Limpieza navideña de récord en Madrid

El dispositivo desplegado para mantener las calles madrileñas limpias batirá su récord esta Navidad: 114 servicios al día, 10 más que en la campaña de 2022. Desde Cibeles afirman que nunca antes, en las celebraciones navideñas, se había realizado tal despliegue, que comenzó el fin de semana del Black Friday y que alcanzará su plenitud en la segunda semana de diciembre.

El plan diseñado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante pone los mayores refuerzos en la recogida de residuos en los comercios. Así, el cartón comercial "puerta a puerta" contará con un 23% más de servicios diarios: de los 23 diarios de las fiestas de 2022-2023 a 27. En lo que respecta a la recogida de vidrio comercial puerta a puerta se incrementa un 66%: cinco servicios frente a los tres del pasado año. Por su parte, la recogida de vidrio en los contenedores aumentará un 7% (de 14 a 15 servicios diarios), mientras que el refuerzo sobre el papel-cartón depositado en los contenedores será de un 3%: 67 servicios diarios frente a los 65 de hace un año.

Desde el Consistorio explican que las noches del 24 al 25 (Nochebuena) y del 31 al 1 (Nochevieja), así como las mañanas y tardes del 25 (Navidad) y del día 1 (Año Nuevo), no habrá servicio de recogida. Por ello, el Ayuntamiento pide la colaboración de los vecinos para que no saquen la basura ni los cubos de las comunidades en estos días concretos. Los servicios de recogida de las fracciones de residuos orgánica, envases y resto no reciclable se reforzarán los días posteriores a estos festivos en los que no se presta servicio, con el fin de retirar los residuos generados en las celebraciones de esos días.

Antes de las campanadas, el refuerzo de limpieza se hará patente en la popular San Silvestre. Se aplicará a las vías por donde discurrirán las dos modalidades de la carrera, la internacional y la popular. Sumando los efectivos del Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) y de la limpieza viaria, habrá inicialmente 35 personas y 65 medios mecánicos. El objetivo es devolver la normalidad a las zonas afectadas nada más terminar la prueba, para que la incidencia sobre el tráfico y sobre el resto de usos sea la menor posible.

En lo que respecta a la Nochevieja en la Puerta del Sol, el servicio cubrirá tanto el ensayo, que se realizará a las 00:00 horas del día 30, como las campanadas de la medianoche del 31. El operativo que intervendrá en el ensayo incluye 93 personas y 38 medios mecánicos. En cuanto al de las campanadas, será de 95 personas y 40 medios mecánicos. En dicho operativo están coordinados el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) y el de limpieza viaria del distrito de Centro.

La siguiente gran cita será la cabalgata de los Reyes, con una asistencia de cientos de miles de personas. Un total de 155 trabajadores y 67 medios mecánicos, con posibilidad de refuerzo, serán los encargados de mantener la limpieza de las calles.

Contenedores en mercadillos

Todo esto es en lo que respecta a los grandes acontecimientos navideños. Además, se producen otros "eventos singulares" que precisan de refuerzo. Así, la calle de Jacometrezo, calle de Montera, travesía Horno de la Mata, plaza de San Martín, plaza del Comandante de las Morenas, calle de Alcalá, plaza de las Provincias, plaza del Carmen, calle de Desengaño y calle de Marqués Viudo de Pontejos contarán con 324 contenedores adicionales. De ese total, 44 recipientes (fracción resto) serán utilizados de manera exclusiva por los trabajadores para introducir los residuos que se van retirando de la vía pública. Se trata de recipientes de 800 litros de capacidad.

Por último, se instalarán contenedores en los mercadillos navideños, y con motivo de las carreras populares que se celebran en la ciudad, más allá de la San Silvestre, se colocarán 188 recipientes (87 para envases, 43 de papel y 58 para residuos orgánicos). En lo que respecta a estos últimos, los puntos de instalación serán plaza de España, Puente del Rey, plaza de Moncloa, plaza Mayor, la Feria de Artesanía de Recoletos, Chamartín, Puerta del Sol, Museo del Prado, Azca, plaza del Navío, plaza de Carabanchel, plaza de la Paja y los jardines de Cabo Noval, así como en distintos eventos en Las Tablas, Puente de Vallecas y Aluche.