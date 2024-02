No llueve en Madrid y la calidad del aire se resiente: este es el barrio donde "peor se respira"

No llueve en Madrid. Los meteorólogos aseguran que la cosa cambiará este mismo jueves. Si acaso el viernes... Sea como fuere, la falta de lluvia no ha dejado sin agua a la población, otra cosa es el aire que respiran los madrileños. En ese sentido, la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) ha alcanzado niveles altos en casi la mitad de las estaciones de medición, aunque no se ha llegado a superar el umbral de aviso a la población y, en consecuencia, tampoco se ha activado el protocolo antipolución.

Según los datos del mes de enero reflejados en la red municipal de control de la calidad del aire, cuatro de las 24 estaciones sobrepasan los 40 microgramos por metro cúbico de valor medio, el umbral anual fijado por la Unión Europea para este contaminante en 2008.

Cuatro Caminos, Farolillo, Moratalaz y Barrio del Pilar son las estaciones que superaron ese umbral. Se lleva la palma la de Cuatro Caminos, con 46, seguida de Farolillo (42), Barrio del Pilar (41) y Moratalaz (41).

Barajas Pueblo, Ramón y Cajal y Vallecas, con 40 microgramos; Plaza de Castilla y Villaverde, con 39; y Ensanche de Vallecas, con 38, fueron las estaciones que rozaron el umbral.

No obstante, cabe apuntar que el mes de enero suele ser malo en calidad del aire (el segundo peor del año después de diciembre) si la meteorología es adversa (estabilidad atmosférica y días con inversión térmica).

La fuente principal de dióxido de nitrógeno procede del tráfico motorizado, por lo que la prohibición de circular por Madrid capital a vehículos sin etiqueta de la DGT no empadronados, vigente desde el 1 de enero, ha contribuido a que los niveles de NO2 no hayan sido más altos.

Si se compara con el mismo mes del año pasado, de las 24 estaciones de medición 13 han registrado valores de NO2 más altos, tres iguales y ocho más bajos.

Los malos datos de calidad del aire de enero contrastan con lo ocurrido en 2023 y 2022, años en los que la capital logró cumplir con los límites europeos de NO2 por primera vez.