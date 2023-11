Lobato pide a la militancia madrileña que apoye la amnistía «valiente» que pacta Sánchez

Los socialistas madrileños cierran filas en torno a los acuerdos alcanzados con los independentistas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, su secretario general, Juan Lobato, ha remitido una carta a la militancia en la que solicita que respalde la «decisión compleja» de Pedro Sánchez para que pueda gobernar, que pasa por la amnistía.

«La posibilidad de que España pueda tener un gobierno progresista liderado por el PSOE y Pedro Sánchez como presidente del Gobierno nos exige un esfuerzo adicional de movilización de toda la militancia», expone la carta remitida a los militantes.

Por eso considera que, «en este momento crucial, tenemos la obligación de acompañar la decisión compleja y valiente del secretario general para que haya un gobierno progresista en España y continuar un camino irreversible de convivencia y estabilidad política en Cataluña».

Lobato pide la validación de la medida por parte de la militancia tras el Comité Federal del pasado sábado porque «una decisión así necesita de la opinión, participación y la movilización de cada militante». Es por esto por lo que ha animado a que participen en la consulta que está teniendo lugar no solo en Madrid, sino en todas las federaciones de España. Así, los militantes socialistas tendrán de margen hasta hoy para votar de forma telemática y hasta mañana para hacerlo de manera presencial.

Fuentes socialistas aseguran que, si bien se espera que, de manera mayoritaria, la militancia valide los acuerdos, con el argumento de que es preciso «hacer lo necesario para que no gobierne Vox», también hay una parte que no está conforme con el acuerdo porque «amnistiar supone poner de rodillas al Estado, es hacer un borrón y cuenta nueva y eso no es justo». De hecho, creen que, si bien la militancia puede acabar apoyando de forma mayoritaria estos acuerdos que permitirían a Pedro Sánchez alcanzar la mayoría necesaria para gobernar, la decisión «no se ve igual por el electorado y nos pasará factura con seguridad», añaden las mismas fuentes.

Junto a la carta de Lobato se adjunta otra de Pedro Sánchez de consulta a la militancia en la que el presidente del Gobierno en funciones justifica su decisión. «Para alcanzar la mayoría necesaria que nos permita seguir avanzando en la senda del progreso y la convivencia tenemos que acordar una mayoría parlamentaria aún más amplia (…) Tengo la convicción de que la amnistía contribuirá a hacerlo. La experiencia nos dice que es el camino correcto (…) Ahora Cataluña está lista para el reencuentro total».

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ayer aseguró en la Asamblea de Madrid que el «arriesgado» y «complejo» paso dado por Sánchez para llegar al acuerdo de investidura, «incluye la renuncia a la unilateralidad de los independentistas porque entra en un marco de diálogo y de confluencia de intereses». Pero también demandó «gestos y reconocimientos en la dialéctica en esa línea por parte del resto de partidos que están participando en la interlocución para que haya un acuerdo de investidura. Ojalá lleguen esas declaraciones en tono constructivo».

Lobato se mostró convencido ayer de que la futura ley será «seria y coherente» pensando en «la concordia y en soluciones que lleven al entendimiento (...) No creo que la amnistía esté pensada para los espías rusos», puntualizó. También hizo hincapié en la necesidad de que todos los partidos que participan en el proceso «tengan un respeto por algo tan importante como es la gobernabilidad del país porque están en juego muchas cosas que afectan a las familias de este país. Hay que ser cautos y sensibles a la circunstancia tan compleja que vivimos».

[[H2:«Agarrada a la Justicia»]]

El asunto acaparó parte del discurso político de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al Gobierno en funciones de «burlar cualquier control institucional con la amnistía. Los movimientos independentistas no ayudan a España ni a Cataluña, todo lo hacen porque han perdido las elecciones y tienen agarrada ahora mismo la Justicia».

También fue muy crítico durante el Pleno de la Asamblea el portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache. «Ahora nos van a decir que el golpe de Estado no estuvo mal, que la violencia no estuvo mal, que los policías no debieron defender el Estado de Derecho y quienes les tiraban adoquines, quienes les tiraban ácido, quienes incendiaron Cataluña han de ser perdonados porque estaban haciendo política. ¿Esto es lo que debemos perdonar o es el chantaje absurdo y vergonzoso del PSOE?», sentenció.

La gestión de Cercanías "no está encima de la mesa"

►El acuerdo del traspaso integral del servicio de Cercanías a la Generalitat de Cataluña no pasó inadvertido ayer en la Asamblea madrileña. El portavoz de los socialistas, Juan Lobato, se mostró dispuesto a hablar del asunto si era requerido por el Ejecutivo de Díaz Ayuso, pero recordó la posición de Esperanza Aguirre, quien solicitó también que esa gestión se trasladara a Madrid. «Parece que los partidos independentistas han solicitado lo mismo. Me llama la atención la hipocresía del PP de Madrid: mucho rollo Puigdemont, pero al final lo que no queremos es tener en Madrid una presidenta que sea un Puigdemont 2». La portavoz de Más Madrid, Mónica García, eludió opinar sobre quien debe tener la gestión del servicio, pero pidió las mejoras necesarias para su funcionamiento «porque los madrileños merecen toda la modernización». La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, criticó la cesión del servicio en este momento «a cambio de nada». Pero mientras unos y otros especulaban, desde Sol sentenciaron que pedir la gestión de Cercanías «no está encima de la mesa».