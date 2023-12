Luli Pampín: “Mi hijo es mi fuente de inspiración”

Lucía Pérez Gerardi (32) es el nombre real de la reconocida artista argentina Luli Pampín. Establecida permanentemente en Andorra, se ha convertido en un fenómeno global como cantante, bailarina y la favorita del público infantil. Su ascenso meteórico se ha materializado a través de la difusión de sus videos en YouTube, convirtiéndola en el proyecto más destacado del entretenimiento, según las cifras de Google. LA RAZÓN ha aprovechado su próximo concierto el 29 de diciembre en el Palacio de Vistalegre para charlar con la artista.

Las nuevas generaciones son quienes más la reconocen. No obstante, su espectáculo está pensado para todos y todas, cantando temas míticos como el conocido “Aram Sam Sam”. Utiliza canciones propias y aquellas que le enseñó su abuela, pero que ahora ella, a través de su voz y su estilo, traslada a los que vienen. “Mi vocación por el arte me llegó desde bien pequeñita. Tengo recuerdos en el coro del conservatorio, donde disfrutaba mucho. También me dedique posteriormente a la actuación. Con los años, mi vida dio un giro al ser mamá”, confiesa. La maternidad ha supuesto para ella una fuente de inspiración, en una etapa vital que se siente feliz y llena.

Salto a la fama

“Empecé poco a poco, completamente desde cero. Grababa vídeos con cajas de cartón que simulaban un escenario en mi propia casa”. Sin embargo, pese a los años, sus principios siguen siendo los mismos que entonces: “transmitir mensajes de amor, de superar miedos, de buenos valores, acabar con el bullying…”.

Internet ha sido su mayor arma para alcanzar el éxito, y desde LA RAZÓN le preguntamos cómo compagina relacionarse a través de las pantallas con los más pequeños y, a la vez, que no se hagan dependientes de las mismas. “Internet es una herramienta muy buena y muy útil, pero como todo, hay que usarlo con responsabilidad. Para algo estamos los adultos, tenemos la potestad de controlar y educar”, responde. Del mismo modo, confiesa que su crecimiento profesional ha sido muy lento, pero la satisfacción muy grande, pues la ha ido saboreando y asimilando día tras día. “Ver que hay niños con problemas y se alegran conmigo, o que las primeras reacciones de los más pequeños sean con mis vídeos o mi música, me emociona”.

Luli Pampín cuenta que le dedica mucho tiempo y trabajo para dar el mejor resultado a todos sus seguidores, que además de ser los niños, son el conjunto de familias que disfrutan con su espectáculo. Una radio mágica, el Can Cero como personaje principal, numerosos animales muy divertidos, asistentes al show que participan en el mismo, música, baile… un conjunto de animaciones “al más puro estilo pampinero”, detalla.

Las cifras corroboran su notable popularidad: con más de 13 millones de suscriptores y casi 20 mil millones de visualizaciones en su canal oficial de YouTube, Luli Pampín ha logrado un éxito sin precedentes. Su fórmula de lanzar nuevas canciones y videos semanalmente durante más de tres años ha creado una expectación constante entre las familias de todo el mundo, generando alrededor de 8 millones de visualizaciones diarias. Y qué mejor mes que diciembre para presentar espectáculo. “El más destacado hasta la fecha”, indica. "BIENVENIDOS, Navidad" se titula, y se llevará a cabo en tres ciudades de España: Marbella, Granada y finalmente aquí, en Madrid, concretamente en el Palacio de Vistalegre. Este show, que combina música, canto, y entretenimiento, promete ser una experiencia única para toda la familia, marcando el inicio de la temporada navideña. "Bienvenidos Navidad" ofrece un toque festivo para acercar a las familias en estas festividades, invitándolas a disfrutar de las canciones más entrañables de Pampín. Eso sí, con sus letras recuerda que estas fechas son para mucho más que abrir regalos: “son momentos especiales para compartir con los seres queridos”.

Las fechas de la gira incluyen el 27 de diciembre en el Palacio de Congresos de Marbella, el 28 de diciembre en el Palacio de Congresos de Granada y el 29 de diciembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Las familias tendrán la oportunidad de sumergirse en la magia de la temporada y recibir la Navidad junto a Luli y sus amigos, en un espectáculo que promete emocionar a grandes y pequeños por igual. Las entradas ya están disponibles para reserva, marcando un hito en la artista internacionalmente reconocida por su fiel ejército infantil.