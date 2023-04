Madrid: Almeida reducirá hasta el 95% el IBI de locales centenarios

El Ayuntamiento de Madrid prepara una batería de medidas fiscales con vistas a aplicarlas en la próxima legislatura, en caso de reelección de José Luis Martínez-Almeida. Una de ellas, con buena parte del patrimonio material de la ciudad como beneficiado: los locales y comercios que han superado el siglo de vida. Según ha podido saber LA RAZÓN, Cibeles aplicará una bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellos edificios en los que se desarrollen actividades económicas «de forma continuada durante más de cien años». Del mismo modo, deberán haber sido declarados de «especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias culturales e históricas que justifican tal declaración».

Así, en la ciudad de Madrid hay en torno a 150 locales y comercios potenciales de verse beneficiados por la medida: 31 de restauración; 28 de alimentación; 18 de complementos; 18 de moda; 18 farmacias; diez joyerías; seis hoteles; seis librerías y papelerías; cinco comercios de hogar y decoración; cinco tiendas de manualidades y artesanía; cuatro de belleza; cuatro tiendas de música; tres mercados; tres tiendas dedicadas a los atuendos religiosos; dos de bricolaje y ferretería, y uno de flores y plantas.

A estos hay que sumar ocho establecimientos más fuera de las categorías antes citadas y otros nueve dedicados a servicios profesionales varios, entre los cuales figura la administración de Doña Manolita.

Desde Cibeles recuerdan que esta medida va en la línea de la reducción en la presión fiscal que el Ayuntamiento ha practicado durante la legislatura. Así, en el actual mandato, se han aprobado cuatro rebajas de impuestos y tasas que han ahorrado a los madrileños más de 600 millones de euros. Entre ellas, se encuentra la reducción del IBI al 0,456%, lo que ha beneficiado a 2,2 millones de recibos. Entre estos, añaden, se incluyen 96.500 de inmuebles de uso comercial, 30.000 oficinas, más de 11.100 locales de uso industrial o 7.500 de ocio y hostelería.

En esa línea, la intención de Cibeles, en caso de revalidar mandato el próximo 28 de mayo, es rebajar el IBI al 0,4%, el mínimo legal establecido. Algo que estaba previsto para este año 2023, pero que, sin embargo, tras el rechazo de las cuentas por parte de la izquierda municipal y de Vox, no fue posible.

La semana pasada, el alcalde ahondó en esta cuestión, asegurando a los madrileños que, si quieren pagar menos impuestos, la «garantía» es votar al PP. «Si depende de Vox, no estoy seguro de que se consiga», dijo, en relación al veto a las cuentas establecido por Javier Ortega Smith. «Los madrileños tienen que saber que no han ahorrado más de 130 millones en impuestos gracias a Ortega Smith, que se negó a sentarse a negociar los presupuestos con este equipo de Gobierno», subrayó. «No es que no se llegara a un acuerdo, es que decidió bloquear el funcionamiento de esta ciudad por intereses particulares. Ha decidido que es el mejor aliado de Pedro Sánchez en su cruzada contra la ciudad de Madrid».