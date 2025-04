Madrid avisa de la sobreocupación de sus centros para acoger a menores extranjeros

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso espera paciente y resignado la cuota de acogida de menores extranjeros no acompañados que le asigne el Gobiernocentral ante lo que considera un «reparto ilegal». Pero, de momento, el domingo por la tarde ya remitió al Ministerio de Juventud e Infancia los datos que le solicitaba como paso previo al reparto. Así, la Comunidad de Madrid acogió en 2.024 un total de 2.442 menores extranjeros, mientras que, en lo que llevamos de año, esta cifra se aproxima al millar, lo que significa que hay una sobreocupación de la red de plazas para extranjeros menores de edad del 132%, según los datos facilitados por la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. «Estamos en una situación de sobreocupación y el Gobierno no está actuando con el control que le estamos solicitando todas las comunidades autónomas», detalló Dávila.

La consejera mostró su preocupación por el impacto que están sufriendo los centros de acogida de la Comunidad ante lo que considera una política migratoria «inexistente». «No han hecho nada y esto ha supuesto que los sistemas públicos de protección de los menores de todas las regiones se hayan visto tensionados», remarcó. Al mismo tiempo criticó la «deslealtad institucional» de Cataluña al abstenerse en el reparto de menores. Sin embargo, «hemos llegado a un límite en el que las regiones no podemos atender a más menores y estamos exigiendo un plan para atender a todas estas personas que se dejan la vida en el mar. Se necesita un proyecto que no tiene para estas personas que deja abandonadas a su suerte (...) No se trabaja en origen con los inmigrantes y se está haciendo una política temeraria en este ámbito».

De momento, entre los planes del Ejecutivo autonómico ante posibles nuevas llegadas figura la ampliación de plazas en el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, aunque también se está buscando nuevos recursos donde acoger a los futuros recién llegados por la situación de sobreocupación.

Desde la Asamblea de Madrid, la portavoz del Grupo Socialista, Mar Espinar, devolvía los dardos en materia migratoria al Gobierno de Ayuso, al que acusaba de «manipulador». «Durante este proceso ha quedado en evidencia. Está en enfrentar a Madrid y a Cataluña, está en mentir y en decir que son los que más acogen cuando no es cierto y está en la insolidaridad que se necesita en estos momentos con unos tintes racistas y xenófobos muy preocupantes. Cuando había que acoger a niños inmigrantes esta Comunidad no puso ningún problema. ¿Qué está pasando ahora para que haya todos los problemas del mundo?», recalcó.

Sin embargo, que Madrid esté dispuesta a acoger inmigrantes es «hacer el juego a Sánchez, según la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino. En su opinión, Ayuso debería hacer pruebas óseas a todos los menores después de poner de relieve que en Aragón se hizo y resultó que el 90% no eran menores. «No entendemos porqué no dice no al reparto de menas. Estos menores tienen que volver con sus padres y con sus tradiciones».

El portavoz de los populares en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, puso énfasis en el hecho de que «es imposible planificar sin información. El Gobierno tiene que hacer un plan razonable de distribución de estos menores».