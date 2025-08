Madrid carga contra Mónica García tras su defensa del "cuponazo" para Cataluña

Una polémica que no cesa. Impulsada ahora por Moncloa, como elemento de distracción, ante la llamada "financiación singular" para Cataluña. Hoy, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el Gobierno use la "cortina de humo" del 'dumping' fiscal en la Comunidad de Madrid para no hablar del "cuponazo" en Cataluña con la financiación singular.

"Es una tapadera precisamente para atacar a la comunidad más solidaria, y que lo quiere seguir siendo, pero lógicamente respetando su autonomía fiscal. Porque, ¿qué clase de broma es esta?", se ha preguntado el también portavoz del Gobierno autonómico en declaraciones a los periodistas en Robledillo de la Jara.

Así, ha criticado que se hable de Madrid, que está utilizando sus competencias "de manera legítima", y no de la financiación singular que es "un robo a mano armada a todos los españoles".

"Madrid, bajando los impuestos, es decir, pidiéndole menos a los ciudadanos, menos a las empresas y a los autónomos de Madrid, no ha dejado de recaudar más, incluso más, que la media del conjunto de comunidades autónomas. Menor presión fiscal, mayor recaudación, porque hay más autónomos, más empresarios, más trabajadores cotizando, pagando impuestos, y, por tanto, eso nos permite recaudar más para poder financiar los servicios públicos", ha defendido.

Mónica García, insiste

Sobre estas acusaciones de 'dumping' fiscal también se ha referido hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista en 'RNE', en la que ha afirmado que es algo que ella lleva denunciado "desde hace mucho tiempo" ya que en la región se dedican a "bajarle los impuestos a los más millonarios", mientras es de las comunidades autónomas que "menos invierte" en Sanidad.

"Mónica García no conoce la Comunidad de Madrid", ha afirmado al respecto García Martín, ya que ha subrayado que el Gobierno regional invierte 10.500 millones de euros en sanidad pública, 2.500 solo para Atención Primaria.

Considera que la ministra lo que tendría que hacer es "ocuparse de sus competencias" y le ha pedido que pregunte a los ciudadanos de Ceuta o de Melilla cómo se encuentra la sanidad en sus dos ciudades, o que les explique a los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas qué está haciendo para tratar de dar más medios a la Sanidad.

"No está haciendo absolutamente nada, es una ministra fallida, una ministra que cuanto antes tenía que abandonar ese ministerio porque le está haciendo un profundo daño a la sanidad española", ha valorado.