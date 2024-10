Madrid debe esperar: el tren descarrilado en Atocha no será retirado

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha criticado la "incompetencia" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras conocerse que el tren descarrilado en el túnel entre Atocha y Chamartín no será retirado este fin de semana.

"Hoy nos hemos enterado por la Prensa de que no lo van a hacer este fin de semana, cuando se nos había dicho que lo iban a hacer durante el fin de semana y yo creo que lo que estamos viviendo es la incompetencia de un ministro que no está gestionando y sobre todo de un caos que está afectando a todos los madrileños y no sólo afecta a los madrileños sino que estamos dando una imagen de nuestra región y de Madrid que no es muy positiva", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado a "un sistema de trabajo" por parte del Ministerio de Transportes "que es un caos, que no funciona", ha insistido Rodrigo, que ha vuelto a denunciar la falta de "inversiones necesarias". "Ahora sabemos y es una realidad de que muchos de los ministros que han pasado por esa cartera en vez de gestionar las Cercanías y gestionar los sistemas ferroviarios en España lo que se estaban dedicando era a las mordidas y a la corrupción",

En declaraciones a los medios en Getafe, el consejero madrileño ha reiterado la "preocupación" en el Ejecutivo autonómico "con la situación que está viviendo todas las líneas ferroviarias". "No sólo el Cercanías, que no funciona y es un desastre, sino también ahora la media distancia y la alta velocidad", ha explicado.

Por ello, ha recordado, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) solicitó formalmente el pasado lunes al Ministerio de Transportes "la información oportuna para saber qué era lo que había pasado en ese descarrilamiento y sobre todo tener la oportunidad de saber qué era lo que iban a hacer en los próximos días para retirar ese tren".

Fuentes de Adif han apuntado a Europa Press que no se espera que el tren de la serie 114 sin pasajeros que descarriló el pasado sábado en el túnel que conecta Chamartín y Atocha en la capital sea retirado este fin de semana.

