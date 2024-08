Madrid exige a la ministra de Hacienda una explicación de su "antes no y ahora sí" a un cupo catalán

Demasiadas dudas y silencios. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a poner, negro sobre blanco, las incógnitas del confuso y oscuro pacto firmado por el PSOE y ERC, de espaldas a la mayoría de los españoles, que concede graciosamente a Cataluña un denominado "cupo" similar al vasco y navarro, para que los de Junqueras y Rovira apoyen la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. La consejera de Hacienda, Rocío Albert, ha escrito una carta a la ministra María Jesús Montero en la que le recuerda que negó en varias ocasiones que se estuviera negociando con Cataluña una financiación singular.

En este sentido, afirma que "el pasado mes de noviembre me dirigí a ti expresándote mi preocupación por el conocimiento que en aquel entonces habíamos tenido a través de la prensa acerca de los pactos con diversos grupos políticos, entre ellos ERC, referidos, entre otras cuestiones, a modificaciones en el sistema de financiación autonómica, condonación de deudas y cesiones tributarias, todas ellas con graves consecuencias para la Comunidad de Madrid y el conjunto de España. Te señalaba en mi escrito la necesidad de que tales asuntos, por su carácter, complejidad e importancia, debieran ser abordados en el seno del CPFF de forma urgente y con la participación de todas las CCAA, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), donde se establece de manera clara y precisa que el CPFF que presides es el órgano de coordinación del Estado y las CCAA en materia fiscal y financiera. Esta misma preocupación fue posteriormente expresada de manera verbal por mí misma y por la inmensa mayoría de los representantes del resto de CCAA durante la reunión del CPFF que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2023. En aquella reunión afirmaste rotundamente, pidiendo además que así constara en acta, que no se estaba realizando “una negociación bilateral para que Cataluña cuente con una situación particular respecto del resto de Comunidades Autónomas del régimen común”. En este sentido, afirma que "de nuevo, hace apenas unas semanas, en la reunión del CPFF del 15 de julio, a pesar de las continuas informaciones en prensa y de las declaraciones del propio Gobierno de Cataluña, reiteraste que el Gobierno de España no mantenía negociaciones bilaterales sobre la “financiación singular” de Cataluña, dijiste expresamente que no compartías el concierto económico para Cataluña y abogaste por una reforma general del SFA que debía aprobarse en las Cortes Generales para la cual, señalaste en comparecencia pública ante los medios, entendías que lo deseable era que dos partidos como el PP y el PSOE, “que representan el interés general de todos los territorios”, se pusieran de acuerdo".

Sin embargo, prosigue Rocío Albert, "en clara contradicción con todas las afirmaciones hechas por tí hasta el momento, no sólo las más recientes a las que te he hecho referencia como Ministra de Hacienda y Presidenta del CPFF, sino también con las que conocíamos de tu trayectoria anterior como Consejera de la Junta de Andalucía, esta misma semana hemos tenido la certeza de que las negociaciones bilaterales que nos negabas sí se estaban llevando efectivamente a cabo, certeza innegable una vez que se ha hecho público, tanto por parte de ERC como del mismo Presidente del Gobierno, el contenido del Acuerdo alcanzado para obtener de ERC el voto favorable a la candidatura del Sr. Illa a ser investido como próximo Presidente de la Generalidad de Cataluña. El Acuerdo que se ha facilitado, una vez más a través de los medios de comunicación, supone la total ruptura de los principios de igualdad entre todos los españoles y solidaridad entre regiones recogidos en la Constitución, y vulnera tanto la legalidad vigente como los procedimientos establecidos para su modificación y la del SFA, que exigen la participación de todas las CCAA, puesto que viene a equivaler en la práctica, con la salida de Cataluña del régimen común para entrar en un régimen de concierto no previsto constitucionalmente, a la derogación por la puerta de atrás del SFA y de la LOFCA, e incluso puede afirmarse que a una no confesada reforma constitucional, contraria a derecho desde cualquier punto de vista, y contraria también al interés de todos los españoles. Por si esto fuera poco, acabamos de saber también de la existencia de un “Plan B” para garantizar la aplicación del Acuerdo aun sin contar con los votos necesarios en las Cortes Generales para la modificación de la LOFCA, afirmación que en sí misma ya supone un total desprecio no sólo al Parlamento y a la Constitución, sino a la propia esencia del Estado de Derecho".

Y finaliza la consejera madrileña afirmando que "es por todo ello, y porque hasta el momento no hemos sabido de tu postura como Ministra de Hacienda del Reino de España, ante hechos de tanta gravedad, por lo que, por la presente, te solicito una explicación detallada y por escrito de la valoración e interpretación que tu Ministerio hace del contenido del Acuerdo y sus efectos, así como la convocatoria posterior urgente, una vez nos sea remitida la información, de un CPFF monográfico sobre esta cuestión", sentencia.