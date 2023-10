Madrid, un museo al aire libre

La primera semana de octubre celebramos el gran encuentro anual de la arquitectura con la ciudadanía. Este 2023 alcanzamos ya la XX edición de la Semana de la Arquitectura de Madrid, en la que desde la Fundación Arquitectura COAM y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hemos elaborado un completo programa con más de 300 actividades entre visitas guiadas a edificios que normalmente no abren al público, conferencias, talleres, nuestro tradicional mercado de Artesanía realizada por arquitectos Pop Arq Store y las tres grandes exposiciones que ya se pueden disfrutar en la sede del COAM: Antonio Palacios. El rumor de la historia, el ruido del tiempo; Arquitectura en acción. Destrucción y reconstrucción en Ucrania; y 30 Años de Arquitectura sin fronteras: Love is in the AID; tres muestras con las que los arquitectos de Madrid queremos fomentar un debate sobre cómo debe ser la el futuro de nuestras ciudades y, sobre todo, cómo plantear la reconstrucción de las que, como en Ucrania por la terrible guerra que está destruyendo el país eslavo, o los desastres naturales como el acontecido recientemente en Marruecos, o el volcán de la Palma hace dos años, en España, con una grave afectación a la población y al patrimonio construido. Los arquitectos y las arquitectas esperamos que esta edición de la Semana de la Arquitectura, sirva para remover las conciencias y hacemos un llamamiento a todos los sectores y agentes implicados, también los ciudadanos, para que valoren y hagan suya esta cultura arquitectónica y dibujemos las ciudades del futuro, sostenibles, eficientes, cómodas, vivibles… Como en su día hicieron nuestros maestros, como hizo Antonio Palacios con sus planeamientos urbanísticos para la ciudad de Vigo y ahora se puede ver en una inmensa maqueta en el COAM. Un año más hemos invitado a los ciudadanos a salir a las calles y disfrutar del mejor museo al aire libre que representa nuestro patrimonio construido.

Sigfrido Herráez Rodríguez. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid