Madrid, pese a los «baches», empuja la economía

El final del verano y la vuelta al trabajo no ha sido igual para todos. De hecho, no se ha cumplido para algunos. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid aumentó un 0,58% en agosto, con 1.662 desempleados más en relación al mes de julio. En el otro indicador clave para conocer la salud económica de la región, los afiliados a la Seguridad Social, en la Comunidad de Madrid cayeron un 1,1% en agosto, con una media de 40.615 cotizantes menos respecto a los registrados el mes anterior. Y la Comunidad de Madrid no ha sido de las peor paradas en este fin de la temporada de verano, pese al empuje del turismo. Cataluña es la comunidad donde más ha subido el paro en agosto, al registrar a fin de mes 8.707 desempleados más. Al hilo de estos datos, la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha subrayado que, con todo, y pese a estos baches económicos, es la región «líder en empleo» en España, creando el «24-25% de los empleos» en el conjunto del país, mientras que el paro sigue en buenas cifras pese al ligero repunte de agosto.

«Estamos muy satisfechos porque Madrid se ha convertido en la región líder en empleo», ha resaltado la consejera. En concreto, el número de trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social en el mes de agosto se situó en 3.640.489 afiliados, «con la tasa más alta de afiliación de toda la serie histórica para un mes de agosto», ha resaltado.

En el apartado de la caída de la afiliación, la consejera económica Albert ha resaltado que en la región madrileña aumentó un 3,48% frente al mismo mes de 2023, sumando 122.482 cotizantes más, 1,15 puntos por encima del indicador nacional, que experimentó un alza del 2,33%.

«Esto demuestra la vitalidad en nuestro mercado laboral. No deja de venir a trabajar gente a Madrid. Somos los que lideramos la creación de la afiliación y creamos más del 24-25% de los empleos en toda España», se ha felicitado.