Madrid pide "abandonar el populismo" con la "okupación": "La Ley no se respeta"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha pedido este jueves al Gobierno central "abandonar el populismo" con la problemática de la 'okupación' y legisle "para todos" en lugar de transmitir la idea de que 'okupar' "no tiene consecuencias"

"La verdadera exclusión social no se combate tolerando la ilegalidad, sino con recursos y trabajo social, como hacemos aquí, en la Administración regional, porque la 'okupación' no soluciona la pobreza. En todo caso, la perpetua", ha advertido el consejero madrileño.

Rodrigo ha intervenido este jueves en la mesa redonda "Problemática derivada de la 'okupación' de viviendas: perspectiva social, penal y civil", en el curso Derechos de los ciudadanos en la Constitución Española organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Durante su intervención, el consejero ha recalcado que oponerse a la 'okupación' no es "ni de derechas ni de izquierdas" sino de "sentido común". "O se gobierna para todos, en este caso, tal vez para los propietarios pero también para los inquilinos, o se gobierna para uno mismo", ha advertido.

En esta línea, ha advertido que la 'okupación' no es una "anécdota", "un fenómeno marginal ni una exageración mediática", sino que es una "realidad que afecta a miles de familias, distorsiona el mercado de la vivienda, genera inseguridad y, lo que es peor, erosiona el principio de legalidad sobre el que se sostiene cualquier democracia".

En este sentido, ha criticado que desde el Ejecutivo central se trasmita la idea de que 'okupar' "no tiene consecuencias" y, aunque la ley "no se respeta", no se protege a los propietarios.

Rodrigo ha explicado esta postura después de hacer un llamamiento a jueces y magistrados españoles para que interpelen y apliquen las leyes "en defensa se los derechos constitucionales", en presencia de la magistrada del Juzgado de Instrucción Nº 26 de Madrid, Concepción Jerez García, magistrada del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Sevilla, Celia Belhadj Ben. "La mayoría de ustedes, por supuesto, ya lo hacen, y lo hacen con valentía", les ha dicho.