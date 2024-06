Madrid pone precio (aunque Óscar Puente lo ignore) por los retrasos en Cercanías

Todo tiene un precio. El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado que la situación de las Cercanías en Madrid es "insostenible" y ha calculado un coste de 15 euros por pasajero y hora "en función del tipo de la avería y de la incidencia y viendo el número de afectados".

En declaraciones remitidas a los periodistas, ha insistido que las "continuas incidencias" en la red de Cercanías de Madrid está provocando un "menoscabo" en las cuentas del Consistorio Regional de Transportes de la Madrid (CRTM).

Según Rodrigo, se estima un desembolso de 1,2 millones de euros para las arcas madrileña, mientras el Gobierno central aporta 126 millones de euros, por lo que las incidencias "equivalen al 6 % del gasto" del organismo.

"Los madrileños estamos pagando mayor número de servicios de transporte por culpa de las incidencias del Gobierno de España", ha apuntado el consejero madrileño, quien ha asegurado que, si no tienen respuesta por parte del Gobierno, "buscarán otro tipo de alternativas".

"El Gobierno de Pedro Sánchez y el señor Óscar Puente no contestan, no hablan, no dan explicaciones a los ciudadanos. A mi me da mucha pena esta situación porque hay más de 650.000 madrileños que se ven afectados", ha agregado Rodrigo.