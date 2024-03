Madrid se posiciona como la autonomía con mayor empleo vinculado a sectores tecnológicos

Madrid Excelente ha celebrado la segunda edición de PIONEROS, una serie de encuentros interactivos y sectoriales con el objetivo de tratar temas transversales de alto impacto empresarial. En esta segunda edición, celebrada en el el campus de Google for Startup, la transformación digital como palanca del sector productivo madrileño ha centrado la jornada que ha contado con la presencia de Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel Escassi, responsable de las relaciones con gobierno e instituciones de Google y directivos de alto nivel, con aforo completo.

Miguel López- Valverde ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes al encuentro. Durante su intervención, el consejero de Digitalización de la CAM ha afirmado que “Nuestra comunidad goza de un nivel de conectividad muy superior a la media nacional y cuenta con una política económica atractiva, una población con una cualificación digital por encima de la media y un importante número de trabajadores en el sector tecnológico, además de un sistema universitario competitivo y un gran atractivo para el fomento de nuevas iniciativas de negocio y emprendimiento”.

En los últimos años, la Comunidad de Madrid está captando las miradas de las grandes compañías internacionales, que ven la región como un enclave estratégico y como uno de los principales epicentros tecnológicos de Europa. Madrid se sitúa como la cuarta región europea con mayor potencial para producir el próximo gigante tecnológico -empatada con Estocolmo, Ámsterdam, Copenhague y Moscú- y la decimosexta del mundo.

La capacidad de desarrollo económico, talento y su posición geográfica convierten a la Comunidad de Madrid en una de las regiones más atractivas para la inversión en I+D de toda España.

En este contexto, Madrid se posiciona como la Comunidad Autónoma con mayor empleo vinculado a sectores tecnológicos, con un 14,22%, según datos del estudio "Observatorio trimestral del Mercado del Trabajo", realizado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

La Comunidad de Madrid ha sido pionera en la creación de una consejería específica de Digitalización y cuenta con una estrategia 2023-2026 que se orienta a alcanzar cuatro objetivos: construir una ciudadanía capa- citada y fuerte digitalmente hablando, generar profesionales altamente cualificados en el ámbito digital, favorecer la transformación tecnológica de las empresas con unas infraestructuras digitales sostenibles, seguras y eficaces y facilitar unos servicios públicos 100% digitales al servicio de los ciudadanos y de la Administración.

Elena Mantilla, directora general de la Fundación Madrid por la Competitividad que integra Madrid Excelente e Invest in Madrid, e impulsora del proyecto PIONEROS, ha sido la encargada de la ponencia inaugural donde ha señalado que “entre los objetivos de Madrid Excelente, está acompañar a las empresas madrileñas en su proceso de transformación digital como parte de su compromiso con el crecimiento de las entidades certificadas con el sello de la Fundación. Encuentros como PIONEROS, suponen un lugar de encuentro muy necesario para las empresas, un especio de interrelación y diálogo impulsado por la Comunidad de Madrid, una región pionera que ha inspirado estos encuentros tan necesarios para impulsar la competitividad empresarial”.

A continuación, ha dado comienzo la primera mesa centrada en la digitalización como herramienta de transformación competitiva. Juan Pedro Moreno Jubrías, presidente del Consejo Asesor de Transformación Digital ha sido el encargado de la moderación en la que han intervenido Juan Rey, director médico del Hospital Rey Juan Carlos y miembro de la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa de Quironsalud, Luis Ángel Martínez, CEO de NEW NET WAY, Elena Liria consejera delegada de Madrid Digital y Héctor Martín, Head of Public Sector Iberia Google Cloud Iberia.

En la segunda mesa de debate se ha abordado la digitalización como herramienta de trasformación social moderada por Rodrigo Gómez, socio director de Petri. En la conversación han intervenido Federico Morán, director de la Fundación Madri+d, Irene Correas, directora general de Autónomos y Emprendimiento, Ángel San Gregorio, director general de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local y Christophe Mario, CIO de Mutua Madrileña.

Miguel Escassi, responsable de las relaciones con gobierno e instituciones Google ha sido el encargado de clausurar el acto concluyendo que “en Google, hace años que estamos desarrollando soluciones digitales. Sabemos que las competencias digitales son fundamentales para los empresarios y los usuarios y nos esforzamos en conseguir que la transformación digital esté al alcance de todos".

Madrid Excelente llevará a cabo de manera bimensual el encuentro PIONEROS donde se tratarán temas de diferentes ámbitos y se contará con profesionales de sectores variados.