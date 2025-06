Madrid sube el tono: el hostal de Parque de las Avenidas "no podrá acoger refugiados"

El Ayuntamiento de Madrid enviará este martes una carta a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advirtiéndoles de que el hostal de Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, no podrá acoger refugiados ni asilados políticos según su licencia.

Lo ha adelantado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la presentación de las estaciones virtuales al servicio de bicimad y después de que ayer se reuniera con la ciudadanía afectada.

"Les transmitimos que ahí no vamos a permitir que se instale un centro de refugiados", ha resumido Carabante, que detalló las actuaciones municipales llevadas a cabo, como la inspección del local para verificar si cumplía con el proyecto aprobado. Ahí se detectaron "ciertas deficiencias", aunque subsanables.

El Consistorio también se puso en contacto con la Comunidad de Madrid, Administración con la que tienen "plena coordinación", para que inspeccionara los locales de ese propietario tanto en Retiro como en Vallecas.

Igualmente se envió un requerimiento al titular advirtiéndole que "la licencia le amparaba el uso turístico pero no un uso para acoger refugiados". "Y hoy mismo voy a remitir una carta a los responsables de CEAR advirtiéndoles de que ese local no cuenta con licencia para acoger refugiados ni asilados y que esa licencia sólo ampara el título turístico, no la atención social", ha adelantado Carabante.

El delegado confía en que una vez que CEAR conozca la licencia con la que cuenta el hostal "dejará sin efecto el eventual contrato o convenio que tenga".