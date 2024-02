Madrid tendrá decidido su nuevo monumento al 11-M a partir de verano

La capital no se quedará sin su homenaje a las 192 víctimas de los atentados terroristas del 11-M. En la víspera del vigésimo aniversario de la tragedia, la delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha avanzado los planes del Consistorio al respecto. Y es que el desmontaje del actual monumento de Atocha, provocado por la ampliación de la línea 11 de Metro, ha dejado a la zona sin el recuerdo a las víctimas, al menos momentáneamente.

“La Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, tiene previsto ultimar la propuesta de urbanización del espacio en el que ahora se están llevando a cabo las obras de ampliación de la línea 11 de metro a lo largo de este verano a nivel de proyecto básico y de proceder posteriormente a la redacción del proyecto de ejecución", afirmó la concejala en el Pleno ordinario que se celebra en Cibeles. Así, desde el área, y más específicamente, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, "estamos en comunicación directa y constante con ellos, al objeto de, cuando el proyecto esté aprobado y se conozca con detalle la solución adoptada para la zona específica en la que se ubicará el monumento, iniciar los trabajos para el diseño y la ejecución del nuevo monumento". De este proceso, añadió, se mantendrá informadas a las asociaciones de víctimas del atentado del 11 M.

"Hoy leía en la prensa que el desmontar el monumento supondría que durante un tiempo los madrileños se quedaban sin memoria del atentado. Yo creo que ningún madrileño se queda sin esa memoria porque no vamos a poder olvidar nunca aquella mañana del 11 de marzo, donde Madrid dio una muestra ejemplar de solidaridad, de compromiso y de responsabilidad", afirmó Rivera de la Cruz. "No se va a olvidar a las víctimas y no lo ha hecho nunca el Ayuntamiento de Madrid", añadió.

Respecto al monumento original, el Consistorio "lleva tiempo hablando con las asociaciones y estudiando diversas opciones". "Este monumento tiene un profundo significado, por supuesto, para las víctimas, pero también para todos los madrileños. Por ello, como anunciaremos próximamente, los ladrillos de vidrio que lo componen se distribuirán entre las asociaciones de víctimas y los ciudadanos que lo deseen. Estamos convencidos de que esta es una buena forma de continuar recordando y honrando a las víctimas, y de preservar la memoria de lo ocurrido aquel 11 de marzo”.