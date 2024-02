Madrid repartirá los ladrillos de vidrio del monumento del 11M en Atocha entre asociaciones de víctimas y vecinos

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento de la capital distribuirá los ladrillos de vidrio del monumento en homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo en el entorno de la estación de Atocha entre las asociaciones de víctimas y los ciudadanos que así lo deseen.

"Estamos convencidos de que esta es una buena forma de continuar recordando y honrando a las víctimas y de preservar la memoria de lo ocurrido aquel 11 de marzo", ha informado Rivera de la Cruz este martes en el Pleno de Cibeles, tras haber sido desmontado el monumento por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.

"Si hablamos de respeto a las víctimas, ¿sabe usted cómo se respeta a las víctimas? No facilitando que sus asesinos sean recibidos como héroes, no sacándolos de la cárcel antes de tiempo o no metiéndolos en listas electorales, es el mejor respeto que se puede prestar a las víctimas del terrorismo", ha respondido Rivera de la Cruz a la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez.

"La Dirección General de Espacio Público, Obras y Infraestructuras tiene previsto ultimar la propuesta de urbanización del espacio en el que ahora se está llevando a cabo las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro, a lo largo de este verano, a nivel del proyecto básico y de proceder posteriormente a la redacción del proyecto de ejecución desde el área", ha detallado la delegada.

Así, ha asegurado que se mantiene una comunicación "directa y constante" para llevar a cabo este nuevo monumento e iniciar los trabajos de diseño y de ejecución, junto con las asociaciones de víctimas.

"Yo creo que ningún madrileño se queda sin esa memoria porque todos los que tenemos edad para ello, que somos muchos, no vamos a poder olvidar nunca aquella mañana del 11 de marzo, donde Madrid dio, por cierto, una muestra ejemplar de solidaridad, de compromiso y de responsabilidad", ha expresado Rivera de la Cruz, quien ha recordado que en el atentado murieron 192 personas y hubo 2.000 heridos.