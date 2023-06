Madrid ya tiene a su primera bombera especialista

Se llama Virginia Morales y desde ayer es la primera mujer bombera especialista del Ayuntamiento de Madrid. Después de tres años de duro trabajo ha logrado su lugar junto a 84 compañeros que han conseguido su diploma entre 2.650 aspirantes que se han presentado para esta promoción 2023. Para Morales ser la primera bombera especialista del Cuerpo municipal es «una pasada». «Yo me siento como uno más. Formo parte de este grupo, que es una promoción excelente bajo mi punto de vista», trasladó ayer a la prensa y no dudó en recordar que ya antes hubo dos mujeres bomberas conductoras. «Abrimos un poco la brecha» y aseguró que las pruebas de acceso son «muy complicadas». Ella las ha superado tras dedicarse «muy a fondo» durante tres años. «Después de la pandemia dejé un trabajo fijo que no me gustaba nada», recordó, para terminar con unas palabras de cariño a «mucha gente muy válida que se ha quedado por el camino», pero que espera «que sigan intentándolo». Una oposición que se ha llevado a cabo en un tiempo récord, según informó el Ayuntamiento en un comunicado, con un total de 64 jornadas y un curso de unas 700 horas de duración, con una formación de gran intensidad.

Virginia Morales, primera mujer bombero de Madrid. David Jar David Jar PHOTOGRAPHERS

Sergio Aparicio ha sido el primero de esta con una calificación global de 9,4. Y reconoció que ha sido «un proceso bastante duro» al que también ha dedicado dos años. «Dejé toda mi vida de lado para esto pero merece la pena, sin duda. Ahora lo que viene es algo espectacular», aseguró. Pero al igual que Morales, Aparicio no soñó desde pequeño con ser bombero y sus vidas han dado muchas vueltas. «Esto ha sido una decisión a partir del Covid. Creo que todo pasa por algo y ese fue el detonante. Al final me replanteé mi vida: estaba trabajando en una oficina y descubrí que eso no era lo mío. Lo mío era esto, ayudar a los demás», confesó. Esta nueva promoción de bomberos se incorporarán a los diferentes parques repartidos por toda la ciudad y supone sumar un especialista en cada uno de los seis turnos de los trece equipamientos de Madrid. Todos ellos, ejemplos de profesionalidad.