Un «madrileño de Francia» y su ciudad europea predilecta

Y para seguir descubriendo Madrid, en el complejo cultural del Águila el artista Bernard Plossu rinde homenaje a la ciudad. Gracias a la colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y PHotoESPAÑA, uno de los fotógrafos extranjeros más queridos y admirados del país ofrece una exposición que demuestra su vínculo con la región tras haber trabajado durante muchos años en ella. Y, por si fuera poco, se trata de una exhibición dedicada a su mujer, quien falleció hace apenas un año.

Plossu, a quien no le gustan las cámaras y confiesa preferir ser invisible por su condición de fotógrafo, manifiesta: «Llegué en el 73 a Madrid y, pese a haber trabajado en numerosos países del mundo, la fotografía revelación nació aquí. No me podía imaginar que este lugar sería gran parte de mi vida. Es mi ciudad europea predilecta», expresa en la presentación. Su obra no es solo un retrato documental de las calles y los habitantes, sino también una manera de sentir y estar presente. «Hablar del Madrid de Plossu es hablar de su verdad subjetiva a través de la cual la vida se manifiesta en lo inesperado, la sorpresa, los instantes decisivos y la observación cómplice de un autor que lleva más de medio siglo viajando e interpretando el mundo a través de una pequeña cámara», indica emocionado el comisario de la exposición, Rafael Doctor, quien es, además, amigo del artista.

Bernard Plossu ha estado inmerso en un proceso de documentación en el que huye de todo artificio y ofrece un relato particular de la ciudad, coincidiendo con comisarios y artistas como Luis Baylón o Pablo Pérez Mínguez, entre otros. «Las imágenes son naturales, casi inasibles y fugaces y, sin embargo, se han fijado para siempre en el imaginario madrileño», apela el comisario. El fotógrafo se muestra muy conmovido por el recibimiento que ha tenido por parte de público: «Siempre me he sentido muy acogido aquí», expresa.

Trayectoria en blanco y negro

El fotógrafo francés con reconocimiento internacional se caracteriza por su capacidad de capturar el interior de los paisajes y las personas. «Un estilo introspectivo», es como lo define el comisario de este trabajo. Y aunque se traten de imágenes de retratos o de la naturaleza, todas ellas son en blanco y negro y atemporales, pues «tiene una capacidad excepcional para transmitir emociones. Sus obras siguen inspirando a fotógrafos de todo el mundo», añade Rafael Doctor. Cada parada es una imagen en movimiento en una ciudad frenética que no duerme, pero en cambio están cargadas de sensibilidad.

En la presentación de este trabajo, informan de la disponibilidad de un catálogo que contiene 140 tomas de Plossu, desde los años setenta hasta la actualidad –en castellano y en inglés–, que hace una recopilación desde una perspectiva poética y cuyo precio es de 36 euros.