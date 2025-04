María de Molina, 50: un "pelotazo" de 200 millones de euros para el Gobierno

En la calle María de Molina 50 de Madrid capital se encuentra un edificio adquirido recientemente por fondos de inversión y empresas privadas. Su precio de salida era de 156 millones de euros, pero la compra ha acabado ascendiendo a casi 205 millones, un 31,4% más. ¿Su destino? Alrededor de 150 viviendas a la venta.

La peculiaridad de la finca es que, hasta ahora, pertenecía al Ministerio de Hacienda. Así, la operación es, a ojos del PP municipal, una muestra de la "hipocresía por parte del Gobierno de la Nación que, públicamente, dice trabajar por la vivienda pública en alquiler, mientras que sus hechos demuestran todo lo contrario". Por ello, en el Pleno que se celebrará este martes en Cibeles, el Grupo Municipal Popular someterá a votación instar al Gobierno de Pedro Sánchez a destinar el importe recibido por la venta del inmueble "a la construcción de vivienda en nuestra ciudad para destinarla a alquiler asequible".

A la hora razonar los motivos, el PP de la capital, liderado por el concejal Carlos Izquierdo, sostiene que "la crisis de la vivienda es una realidad que afecta a miles de ciudadanos en nuestra ciudad, siendo todas las Administraciones Públicas responsables de paliar sus efectos, incrementar la oferta y procurar que cada vez más ciudadanos puedan acceder a una vivienda a un precio asequible".

Frente a eso, añade, "el Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado en los últimos seis años todos los instrumentos urbanísticos que permitan que Madrid sea, en los próximos años, la ciudad con más vivienda asequible de Europa, haciendo, al mismo tiempo, un esfuerzo presupuestario sin precedentes para aumentar hasta cifras récord el Patrimonio Municipal de Vivienda Pública".

Sin embargo, añaden, "observamos con preocupación cómo el Gobierno de la Nación no realiza ninguna actuación para construir vivienda en nuestra ciudad, mientras la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid han hecho un esfuerzo sin precedentes para impulsar la construcción de vivienda nueva en alquiler asequible". "No solo no se construye vivienda pública en alquiler asequible en Madrid por parte del Gobierno", sino que "comprobamos como en nuestra ciudad se venden inmuebles propiedad de la Administración General del Estado sin que el importe recibido se destine al bienestar social de nuestros vecinos", afirman desde el PP, en referencia al edificio de la calle María de Molina 50. Por tanto, "se hace necesario que lo recaudado por esta venta se destine a la construcción o adquisición de viviendas para destinarlas al alquiler asequible". Una medida que "no solo responde a una necesidad social, sino que supone una gestión responsable y coherente de los recursos públicos en beneficio de los madrileños", concluyen.