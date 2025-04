Más Madrid busca "remontar" con el "regreso" de Mónica García a la política madrileña

Más Madrid busca relanzar a la ministra de Sanidad, Mónica García, como activo en la región y sumarse a la oposición que hace el secretario general del PSOE-M, Óscar López, como titular de Transformación Digital y Función Pública desde el Consejo de Ministros.

La izquierda madrileña sufrió a finales de 2024 dos crisis internas cuyos efectos aún retumban en la Comunidad de Madrid. El 'caso Errejón' y la caída de Juan Lobato cambiaban el terreno de juego y los partidos reajustan su estrategia de cara a 2027. En el caso de Más Madrid las intervenciones de la líder del partido referidas a la región se han intensificado y en varias ocasiones es ella la que responde directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es lo que sucedió el jueves de la semana pasada, cuando convocaba frente a las puertas del Ministerio de Sanidad para hacer una valoración de la declaración del novio de la presidenta, Alberto González Amador, por un presunto delito de corrupción en los negocios. Era ese fondo precisamente por el que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, pedía la dimisión de García, al entender que estaba utilizando el ministerio para hacer oposición a Ayuso.

Fuentes de Más Madrid han reconocido a Europa Press que, aunque García es "simultáneamente" ministra y líder del partido, la segunda faceta ha estado "más en reposo" mientras se centraba en "activar la agenda legislativa" de Sanidad. "Ahora que está encauzada tiene más margen de maniobra para ejercer de líder", remarcan estas mismas fuentes, que advierten de que ser la cabeza de Más Madrid es "consustancial a confrontar con el modelo de lucro familiar y necroliberal de Ayuso".

Esto se nota, entre otros, en las redes sociales de la ministra. La vertiente digital ha sido uno de los principales ejes de la acción política de Más Madrid y en el caso de Mónica García se nota un cambio en los últimos meses. Según ha recapitulado Europa Press, en su cuenta de X siguen predominando los contenidos y anuncios del Ministerio de Sanidad, pero de septiembre a abril ha cambiado el patrón. Mientras que entre septiembre y octubre García publicó seis post propios sobre temas madrileños o contestando a Ayuso --principalmente sobre temas de Sanidad-- del 10 de febrero al 15 de abril eran 27 los mensajes de política madrileña.

En 2025 ha tratado temas desde la causa de González Amador a la propuesta de alquiler indefinido, el control de los pisos turísticos en la capital o la comisión de investigación en el Congreso para investigar tratos de favor en contratación sanitaria. Uno de los momentos de más presencia fue el quinto aniversario del Covid-19, siendo ella quien respondía a Ayuso tras negar que fueron 7.291 los mayores fallecidos en residencias.

A pesar de estar potenciando a García, desde el partido apuntan, además, que ellos tienen "plena tranquilidad y confianza" en su capacidad "competitiva" y los "liderazgos corales" dentro de Más Madrid. Creen que el aterrizaje de Óscar López puede ser "una buena noticia" porque se está llenando un hueco de un partido que "se había borrado de Madrid". "Para que haya un gobierno progresista somos necesarias las dos fuerzas y que la principal aspiración sea gobernar en la Comunidad", han apostillado.

Voces del Grupo Parlamentario aseguran que García "nunca ha dejado por completo" de ejercer la oposición a Ayuso y que no podía "desentenderse con temas tan graves" como los vividos en Madrid estos meses. Al PSOE le dan la "bienvenida a la oposición", al entender que con el fin de Juan Lobato al frente del partido han identificado que el objetivo tiene que ser Isabel Díaz Ayuso. No comparten este punto de vista otras voces desde las mismas filas, que apuntan a Europa Press que el lema de la 'Izquierda Valiente' de Óscar López está "pensado para Más Madrid", para arrancarle espacio a ellos. "Ha hecho un cálculo de que no puede permitirse ser tercera fuerza en muchos territorios", analizan estas fuentes para Europa Press.