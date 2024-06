El mayor mecenas del mundo de arte africano y latinoamericano pide al Gobierno de Ayuso un lugar permanente donde exponer

Madrid estrecha sus lazos culturales y artísticos con Miami hasta el punto de que el coleccionista y mecenas argentino-estadounidense Jorge Pérez, propietario de la mayor colección de arte africano y latinoamericano del mundo, ha expresado su deseo de mostrar sus piezas de arte en Madrid de manera permanente. “Nos gustaría crear un vínculo para que esa colección estuviera en la capital cultural de España. Hoy en día, las grandes galerías están en Madrid y trabajamos mucho con galerías españolas”, ha expresado durante su encuentro en Miami con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, en el Espacio 23 de la ciudad estadounidense.

Pérez, que ya colabora con el Reina Sofía, ha señalado que “el vínculo entre Latinoamérica y España debe ser más fuerte”. Una vez hecha su petición, el coleccionista y mecenas cree que ahora “todo dependería de Madrid, porque hay espacios bellos donde muchas veces no hay grandes exposiciones, cuando se podrían hacer cosas impresionantes”. El filántropo no ha ocultado su admiración por la Comunidad. “En Madrid me siento como en casa; si no viviera en Miami lo haría en Madrid y Arco es la feria del arte más divertida de todas”, ha señalado.

El consejero madrileño ha recogido de forma “gozosa” la petición de Pérez, del que ha alabado la labor que ha hecho por el arte, a la vez que también ha reflexionado sobre la necesidad de establecer puentes entre Madrid y Miami. “La unión está ya trazada, la colaboración también, y ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para conseguirlo porque todo el mundo quiere venir a Madrid y nosotros queremos que el arte y la cultura sigan llegando a raudales”.

Para De Paco, lo importante es que se haya establecido ese deseo de colaboración y que alguien fundamental en el mundo del arte y de la protección del talento y los artistas como Jorge Pérez se interese por Madrid.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, además del Espacio 23, visitó el Pérez Art Museum de Miami (PAMM), reconocido como uno de los centros más importantes del mundo dedicados al arte contemporáneo de los siglos XX y XXI, donde destacó el el carácter cada vez más internacional de nuestros museos, exposiciones y colecciones artísticas. El PAMM, nombrado en honor al coleccionista y mecenas argentino-estadounidense Jorge Pérez, se fundó en 1984 y cuenta con casi 3.000 piezas distribuidas en ocho galerías, además de exhibiciones temporales.

De Paco abundó en la idea de que Madrid también es la puerta de entrada del arte a Europa. “Es un lugar donde llegar, permanecer y luego expandirse por el resto de Europa”, a la par que abogó por la colaboración público-privada en materia artística, como ocurre en el PAMM, donde figuran paneles con el nombre de todos los mecenas con el importe que han puesto para el crecimiento artístico del museo. “Ojalá en algún momento lleguemos a esa unión entre el capital privado y los mecenas que apoyan el arte y el desarrollo del mismo. Es un gran ejercicio de transparencia”, ha sentenciado el consejero madrileño.