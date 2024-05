La mejor hamburguesa a domicilio de España está en Madrid

Nugu burger ha recibido los premios de Mejor Restaurante de España 2023 y Mejor Restaurante de Madrid 2023 durante la gala de los Just Eat Awards. La hamburguesería se ha hecho con el primer premio de la gala al haber sido el mejor valorado de entre los 29.000 establecimientos que trabajan con la plataforma en España.

Desde sus inicios Nugu Burger "ha sabido diferenciarse y posicionarse en el mercado de las hamburguesas como una de las favoritas del público además de la más original", dice desde el equipo de Nugu.

Los Just Eat Awards desde 2019 reconocen a los mejores restaurantes de España en diferentes categorías. Los premios se basan en las valoraciones y opiniones de los usuarios de Just Eat, que cada año eligen a sus restaurantes favoritos.

Recibir este premio es un auténtico orgullo, especialmente sabiendo que han sido los clientes de una plataforma con tantas opciones (29.000 establecimientos que se dice pronto) los que nos han elegido como los mejores. Significa mucho para los 50 empleados de Nugu, que una plataforma como Just Eat y sus usuarios nos hayan elegidoponiendo en valor todo nuestro esfuerzo diario". -declaran emocionados Enrique y José Luis, fundadores de Nugu Burger.

Según explican sus fundadores, Nugu Burger "es el único sitio donde puedes tomar una burger con el pan verdaderamente recién hecho. Lo hacen al momento con una receta propia para cada cliente, envolviendo el pan en crudo sobre el resto de los ingredientes y terminando a golpe de horno". Además, seleccionan la mejor carne de añojo de un proveedor local para crear su receta propia con un 100% carne premium que hacen a la parrilla. Una hamburguesa diferente donde el comensal puede elegir desde el punto de la carne hasta rellenarla al gusto y donde la parrilla también marca la diferencia.

Hay más de 9 Nugus para elegir y para completar la carta, disponen de entrantes - tequeños, patatas fritas, nachos, alitas crujientes y fingers de pollo-; Rolls con el mismo pan de las Nugus y rellenos diferentes; postres, obligatoria su New York Cheesecake con trocitos de Oreo, una opción cremosa y crujiente al mismo tiempo; y carta de bebidas que incluye seis milkshakes.



Los restaurantes de Nugu Burger -ubicados en la calle Atocha, 115 y Emilio Muñoz, 45- están en constante mejoría. Decorados con un estilo industrial y callejero, sus espacios se han convertido en el punto de encuentro de todo tipo de perfiles, desde amigos, parejas, familias o incluso equipos de oficina.

"Nugu también sigue muy presente en el canal en el que nació, el envío a domicilio.La experiencia de delivery está cuidada al detalle para que la hamburguesa llegue perfecta y en las condiciones óptimas de consumo". Para conseguirlo, dicen sus fundadores, han desarrollado un sistema de operaciones al milímetro además de contar con su burger envuelta que viaja mejor que ninguna otra del mercado, mantenido todo su sabor.