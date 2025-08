El mejor refugio climático contra la ola de calor en Madrid está en un edificio y es gratis

Madrid está viviendo una de las olas de calor más intensas del año, con temperaturas que rozarán los 40 grados y mantendrán el aviso naranja en casi toda la región. Esta situación ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, sobre todo cuando la ciudad se convierte en un auténtico hervidero de calor. La decisión de cerrar temporalmente los parques ha desatado críticas entre ciudadanos y expertos por la falta de opciones para refrescarse.

Sin embargo, en este contexto, ha surgido una nueva alternativa gratuita que ya se ha hecho viral en redes sociales. Se trata de un refugio climático en pleno centro de Madrid, que para sorpresa de muchos, se encuentra dentro de un edificio. Un oasis repleto de vegetación sin límites y a disposición de todos.

Huir del calor en Madrid

Una reciente publicación en TikTok (@planesconbarbygant) ha puesto el foco de atención en un refugio climático que ha reabierto sus puertas hace poco, sorprendiendo a los usuarios con su experiencia. "¿Vosotros sabíais que aquí, en pleno Cibeles, existe un refugio climático? No, yo estoy flipando. Es que encima es todo gratis. No sé cómo no he descubierto esto antes", comienza diciendo en el vídeo.

En su grabación, la usuario muestra como al entrar en el edificio del Círculo de Bellas Artes en Madrid, se debe acceder por unas escaleras hasta el salón que se ha reconvertido en un espacio interior lleno de vegetación. En su interior, se puede ver una "zona de siesta" con hamacas, rincones de lectura o teletrabajo, espacios para jugar y un muro donde dejar mensajes personales. "No sabéis lo fresquito que se está ahí dentro", afirma.

Horarios, entrada y diversas opiniones

El proyecto ha sido impulsado desde la dirección general de Valerio Rocco Lozano, con un planteamiento cultural y estratégico liderado por Carolina del Olmo y Andrea Temes. La idea es abrir un espacio sin coste, sin consumo obligatorio y sin límite de tiempo donde refugiarse del calor. Bajo una cúpula con más de 300 plantas, este año el refugio también admite mascotas, es accesible para todos los públicos sin distinción de edad ni condición.

El refugio climático del Círculo de Bellas Artes está abierto de forma gratuita del 10 de julio al 7 de septiembre, en horario de 11:00 a 21:00 h, sin necesidad de reserva previa. Las reacciones en redes sociales han sido de todo tipo, desde agradecimientos como "A ver si la gente lo cuida y lo conservan. Ojalá esto pudiera estar en todas las ciudades, se agradecería", añadía un usuario.

Sin embargo, como es normal en casi todos los ámbitos, las críticas con respecto al verdadero valor del refugio climático también han aparecido. "Si pusieran árboles por todo Madrid, podría ser un refugio climático" o "Tendríamos El Retiro... A no, que se tiran todo el verano cerrándolo con la excusa del aire", expresan algunos en los comentarios.

Estos comentarios reflejan un debate amplio sobre las formas más eficaces de afrontar la ola de calor: si soluciones puntuales como el refugio del Círculo de Bellas Artes son suficientes o si se requieren medidas más estructurales.