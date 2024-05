Los mejores restaurantes españoles según la crítica internacional

Aunque creérselo está feo, estoy en la posición de afirmar y, por ello, afirmo que los españoles estamos en el podio de los mejores de Europa, al menos en gastronomía. Y es que, que el trabajo bien hecho se conozca y salga a la luz es muy importante para valorar lo que tenemos en nuestro territorio. El mundo debe enterarse que el «made in Spain» es sinónimo de excelencia, de talento y de profesionalidad. El sector gastronómico ha dado un salto de gigante en los últimos años, qué les voy a contar que no sepan. Se ha traspasado esa barrera de la restauración trasnochada, añeja y sujeta a lo de siempre para asentarnos en la alta gastronomía española. Genios en los fogones siempre hemos tenido, pero es que de unos años a esta parte este sector ha sido tocado por la varita mágica de la genialidad para alumbrar a una generación de personas comprometidas, ambiciosas y buscadoras de su mejor versión, que además han sido generosas y nos han ofrecido proyectos de llorar de emoción y de relamernos los labios.

Puede parecer presuntuoso, pero que estamos ahí arriba no solo lo digo yo. La prestigiosa guía gastronómica Opinionated About Dining (OAD), creada por el estadounidense Steven Plotnicki, ha dado a conocer su ranking de los 30 mejores Nuevos Restaurantes Europeos 2024 entre los que se encuentran Txispa, Vandelvira, Osa, Bascoat, Mesón Sabor Andaluz, Sensato, Aleia, Hika, Arrels y Nublo. Nada más y nada menos que diez establecimientos españoles en una de las clasificaciones gastronómicas más destacadas a nivel internacional, dos más que en el top 2023. Opinionated About Dining (OAD) está basada en las reseñas de más de 7.500 colaboradores acreditados, por lo que «cuando el río suena, agua lleva». Por algo será.

Uno de los bocados que se pueden degustar en Txispa LRM

En el puesto número 3 se encuentra Txispa (Atxondo, Bizkaia), el restaurante del japonés Tetsuro Maeda que salió del Asador Etxebarri para ofrecer una cocina de parrilla vascojaponesa; en cuarto lugar, Vandelvira Restaurante (Baeza, Jaén), ubicado en un convento renacentista del siglo XVI y dirigido por el jienense Juan Carlos García; en la sexta posición, Osa (Madrid), la revelación de la temporada en la capital, con los cocineros Sara Peral y Jorge Muñoz a la cabeza; en el número 9, Bascoat (Madrid), referente de la alta cocina vasca en Madrid capitaneado por Nagore Irazuegi y Rodrigo García; en décimo lugar, Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz), de alta cocina tradicional y dirigido por Pedro Aguilera, hijo de los fundadores del establecimiento; en el número 13, Sensato (Barcelona), una diminuta barra de sushi escondida en el barrio de Gracia y con lista de espera de tres meses; en el 16, Aleia (Barcelona), del chef italo-argentino Paulo Airaudo y con el jerezano Rafael de Bedoya como jefe de cocina; en el 17, Hika (Villabona, Gipuzkoa), de cocina vasca de cercanía dirigido por Roberto Ruiz; en el 18, Arrels (Sagunto, Valencia) instalado en las antiguas caballerizas del Palacio de los Duques de Gaeta (siglo XVI) y con la chef Vicky Sevilla a los fogones; y en el 22, Nublo (Haro, La Rioja), del chef Miguel Caño, exjefe de cocina de Mugaritz.

No me dirán que esto no es excelencia a raudales. Pero es que la gastronomía enamora a todo el mundo, al igual que enamoró a Steve Plotnicki, el creador del sello OAD. El inconformismo e interés por la cocina de Plotnicki, exguitarrista y empresario cofundador de Profile Records nacido en Brooklyn, le hicieron dar un giro radical en su carrera. En 2003 comenzó a compartir sus experiencias culinarias en su blog. Al hacerse con una gran comunidad de lectores, en 2007 decidió lanzar Opinionated About Dining (OAD), una encuesta en la que invitaba a otros amantes del buen comer a recomendar restaurantes conocidos, pero también espacios por descubrir. Desde entonces, los resultados se han publicado cada año y OAD ha crecido hasta convertirse en una guía de referencia para foodies de todo el mundo; es la única encuesta gastronómica que tiene en cuenta la experiencia en su sistema de calificación y que prima la transparencia en todo su proceso de elaboración.

OAD engloba más de una docena de listas, pero, sin duda, la clasificación más esperada es la de los Mejores Restaurantes de Europa, que no se presentará hasta el próximo 17 de junio en el hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid. Hasta que ese glorioso momento llegue, la espera será más corta y apetitosa si nos damos un garbeo por estas grandes mesas españolas.