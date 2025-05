Metro de Madrid avisa: así es como debes viajar con tu perro en transporte público

Muchas veces aparece la duda de si los animales pueden acceder al transporte público, lo que se convierte en un impedimento al salir con nuestra mascota a la calle. Viajar en Metro de Madrid con perro es posible, pero es necesario respetar las normas y horarios específicos para ello. A pesar de que la empresa permite el acceso de animales de asistencia personal, la duda reside en los animales domésticos.

En 2019, una media de 364 perros acudían diariamente al metro, elevándose a 373 los fines de semana. El estudio destacó que las líneas con mayor afluencia con mascotas son 1, 3, 6 y 12, destacando las estaciones de Moncloa, Argüelles y Ciudad de los Ángeles.

Por ello, Metro de Madrid ha lanzado un mensaje informativo a sus usuarios sobre cuándo y cómo viajar con tu perro en metro. Este aviso llega con el aumento de usuarios que viajan con sus perros sobre todo en verano y el buen tiempo. Por eso, el acceso de mascotas puede limitarse en caso de aglomeraciones o si compromete la seguridad de los pasajeros o el propio animal.

Acceso con perros al Metro de Madrid

Los perros tienen acceso a las instalaciones de Metro de Madrid desde julio de 2016, siguiendo el modelo europeo como Bruselas, Londres, Lisboa o Berlín. Sin embargo, tiene claro la admisión de animales domésticos al subterráneo: "Como regla general, no se permitirá el acceso a la Red de Metro con animales, salvo en los casos que se indican", afirma.

En esos casos, se permitirá el acceso con animales domésticos siempre que no resulten peligrosos ni molestos en todas sus formas. Para ello, el personal de Metro de Madrid valorará según su criterio, el peligro o molestia que suponga el animal o el bulto de transporte.

Normas y horarios

Para acceder con tu perro al metro deberás tener en cuenta una serie de aspectos que dicta Metro de Madrid en su página web. En primer lugar, los perros deben estar correctamente identificados mediante un chip. Además, solo se permite un perro por viajero y se podrá limitar el acceso en caso de aglomeraciones.

Los trayectos deben realizarse en el último coche de cada tren y no podrán, en ningún caso, ocupar asientos. Los perros deben ir con bozal y una correa extensible, de una longitud que no supere los 50 centímetros. Por su parte, el dueño se hará responsable de la integridad del animal y deberá vigilar que no ocasione molestias. El horario de acceso con perros es el siguiente:

De lunes a viernes : de 7:30 a 9:30 horas - de 14:00 a 16:00 horas - de 18:00 a 20:00 horas

: de 7:30 a 9:30 horas - de 14:00 a 16:00 horas - de 18:00 a 20:00 horas Sábados, domingos y festivos : sin limitación horaria

: sin limitación horaria Julio y Agosto: sin limitación horaria

El caso de los perros guía

Para los perros guía, el acceso está siempre permitido. Sin embargo, la situación cambia en función de la situación de aprendizaje en la que se encuentre el perro. Si está en proceso de adiestramiento, deberá ir acompañado de sus entrenadores así como llevar el chaleco distintivo de su condición y presentar el carnet que lo acredita.

En el caso de los perros adiestrados como asistentes, deberán ir siempre sujetos y la persona responsable tiene que disponer de la documentación que acredite la necesidad de ser acompañada por un perro de asistencia. Asimismo, el perro llevará el chaleco o distintivo de su condición de asistente especial.