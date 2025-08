Mirela, la voz detrás de Ariel en La Sirenita

A veces los sueños de infancia se hacen realidad. Y en el caso de Mirela Cabero, no solo se han cumplido, sino que han resonado en salas de cine de todo el mundo. La madrileña nacida en Aranjuez es la voz en español de Ariel en la nueva versión de La Sirenita y ha interpretado también a Elphaba, la icónica bruja verde de Wicked. Pero su trayectoria va más allá del doblaje y el teatro musical: ahora apuesta fuerte por la música pop con su nuevo single, “De Hielo”, una canción bailable que nace de una decepción amorosa y promete convertirse en uno de los hits del verano.

Desde pequeña, Mirela soñaba con ponerle voz a una princesa Disney. “Siempre que veía una peli de Disney, pensaba en cómo sería formar parte de eso”, confiesa. Y ese deseo infantil se materializó años después, cuando recibió la noticia de que había sido elegida para cantar los temas principales de La Sirenita. “Lloré muchísimo, fue como un regalo a mi niña interior que mantendré vivo toda la vida”, asegura. Ese momento marcó un antes y un después para la artista, que vio reflejada en Ariel la inocencia de sus primeros pasos artísticos. Su emoción ya se manifestó en la primera sesión de doblaje: “Estábamos con el director Miguel Antelo, y yo no podía parar de llorar. Tuve que parar varias veces porque esa canción ha marcado momentos muy importantes de mi infancia”. El impacto emocional de ese trabajo no solo sirvió para conectar con el público, sino también con su yo del pasado. “Ponerle voz a Ariel fue como volver a hablarle a esa niña que venía a clases de canto a Madrid desde Aranjuez, con mis padres, grabando maquetas y haciendo castings”, recuerda.

Entrevista a la actriz y cantante Mirela. David Jar David Jar Fotógrafos

La relación de Mirela con el mundo del espectáculo es larga, pues ha protagonizado obras teatrales en la Gran Vía madrileña y formó parte durante años del musical El Rey León, donde perfeccionó su técnica vocal y escénica. Ese recorrido por el centro de Madrid, sus clases en la calle del Carmen y las cientos de pruebas que enfrentó, son ahora parte de su ADN artístico. “Madrid ha sido mi ciudad base, donde he aprendido, me he caído, me he levantado y me he hecho artista”, reconoce.

Además, Mirela menciona con orgullo su vinculación con Eurovisión. Ha sido candidata en varias ocasiones para representar a España en el festival, y aunque nunca logró llegar al escenario europeo, su experiencia eurovisiva consolidó su nombre en la industria musical. Lejos de frustrarse, Mirela lo recuerda con cariño: “Fueron momentos muy bonitos. Eurovisión me ha dado visibilidad y una comunidad que me ha apoyado desde el primer día”. Ese aprendizaje ha llegado hasta su nuevo tema, “De Hielo”, una canción con base electrónica producida por Dabruk, conocido por trabajar con artistas como Becky G, Sebastián Yatra o Zion & Lennox, el tema combina dolor y empoderamiento con el carisma de Mirela: “La compuse tras una etapa difícil. Habla de cuando te rompen por dentro, pero en lugar de quedarte ahí, lo sueltas bailando”, explica. “No quiero ponerme expectativas. Quiero trabajar con ilusión, sin presión, y seguir sacando música que me represente”, afirma.

La artista también reflexiona sobre la presión actual del mercado musical. “Antes comprabas un disco y lo quemabas durante un año. Ahora sacas un tema y al mes ya nadie lo recuerda. Es una locura la velocidad con la que hay que sacar música. A veces da vértigo”, confiesa. Sin embargo, se mantiene firme en su deseo de seguir compartiendo su arte. “Quiero un sello propio, que la gente escuche una canción mía y diga: eso es Mirela. Me importa que se identifiquen con lo que hago”. Asimismo, acerca de sus procesos personales, “durante mucho tiempo fui muy dura conmigo misma. Me costaba confiar en mí. Pero ahora estoy en un momento de valentía. No tengo miedo, sé que puedo salir adelante de cualquier situación”. Y ese crecimiento interior también se refleja en sus canciones, que se han vuelto más personales e introspectivas con los años: “La música es mi forma de canalizar lo que vivo. Y por eso quiero seguir haciendo temas con los que la gente pueda emocionarse, bailar, sanar… o todo a la vez”.

Entrevista a la actriz y cantante Mirela. David Jar David Jar Fotógrafos

En paralelo a su carrera musical, sigue involucrada en el mundo del espectáculo. No descarta volver al teatro musical, pues “me encanta componer para escena”, y tampoco dejar de colaborar con otros artistas. “Disfruto mucho compartir. Arriba del escenario, ya sea con un single nuevo o con una actuación en vivo, soy feliz”. Por ello, Mirela apuesta por “ no dejar de trabajar, no quiero dejar de hacer música. Quiero ser yo misma, con mi voz, mis letras y mis vivencias”.