Movilización urgente para encontrar a Gretel, una perra perdida desde hace 3 días por las vías del tren en Madrid

Una urgente búsqueda está en marcha para encontrar a Gretel, una perra perdida en Madrid desde el pasado jueves, vista por última vez en las vías del tren entre Mendez Álvaro y Atocha. El animal ha estado corriendo asustado por las vías, según confirman varios testigos, desencadenando una movilización comunitaria para su rescate.

Gretel ha sido descrita por sus dueñas, Beatriz y Raquel, como una perra muy miedosa, con problemas de visión en uno de sus ojos y traumatizada por experiencias pasadas.

El incidente tuvo lugar el día 7 de este mes cuando Gretel se extravió alrededor de las 14:00 horas mientras paseaba con un cuidador en el barrio de Adelfas, Tierno Galván. Desde ese momento, sus propietarias se activaron para localizar al animal, lamentablemente sin éxito. Alrededor de las 17:00 horas, una usuaria de la plataforma X alertó sobre la presencia de una perra en las vías del tren entre las estaciones de Atocha y Méndez Álvaro, compartiendo varias imágenes que confirmaron que se trataba de Gretel.

El mismo miércoles, alrededor de las 21:00 horas, recibieron una nueva imagen, tomada por varios voluntarios que se encontraban buscando a la perra un poco más adelante en el mismo tramo de las vías. Desde hace tres días, las propietarias han visitado repetidamente las estaciones de tren y zonas colindantes en busca de ayuda para acceder al lugar donde se avistó en varias ocasiones a la perra, sin éxito.

"El problema es que siga dentro de las vías, son una trampa mortal"

El hecho de que fuese vista por última vez en las vías del tren ha dificultado enormemente los esfuerzos de rescate, ya que el acceso a la zona está restringido incluso en los momentos en que los horarios de trenes permiten una mayor seguridad. La dificultad para acceder a las vías hasta que se demuestre fielmente que la perra está ahí en ese momento, representa un riesgo considerable debido al tránsito ferroviario. "El problema es que siga dentro de las vías, son una trampa mortal, ojalá esté fuera. Por eso nos tenemos que movilizar, porque es muy miedosa y estará escondida", escribe Raquel por el grupo de búsqueda.

Según cuentan sus dueñas, un maquinista avistó a la perra por última vez alrededor de las 12 de la noche del mismo miércoles, pero el animal huyó por las vías en dirección a Delicias luego de que el maquinista intentara atraparla. Afortunadamente, se cuenta con varias fotos que corroboran que la perra estaba sana y salva en la zona en algún momento. A pesar de los inconvenientes, "los maquinistas, de forma voluntaria, se están portando genial porque van lentos y se comunican entre ellos por si la ven”, aseguran Raquel y Beatriz.

Colaboración ciudadana

Raquel y Beatriz han creado un grupo de ayuda y búsqueda en WhatsApp, que ya cuenta con más de 100 voluntarios miembros, instando a cualquier persona que pueda tener información sobre el paradero de Gretel a que se ponga en contacto con ellas. Además, se han compartido una serie de imágenes y datos de la perra para facilitar su identificación.

El contacto de los voluntarios en este grupo es constante, con batidas ciudadanas en busca de Gretel por las zonas donde fue vista por última vez, y cada vez más lejos, conscientes de que podría haberse alejado de ese punto. Uno de los voluntarios, Óscar, junto a su perra rastreadora Gala, acompañó de forma voluntaria a las dueñas por detrás del Museo del Ferrocarril, donde se habían avistado huellas, para poner "puntos de rutina" con comida u olores familiares para Gretel, con la esperanza de que las marcas fueran suyas.

Varias asociaciones han impreso carteles para empapelar Madrid y se insta a los ciudadanos a ayudar, aunque recordando no perseguir a Gretel y únicamente informar sobre su ubicación exacta y situación actual en caso de verla. "Si alguien la ve, por favor, se deben evitar movimientos bruscos. No hay que ir hacia ella, porque es una perra asustadiza. Cada día que pase estará más exhausta, con hambre y con frío. Es importante acercarse muy suavemente, intentar no mirar a los ojos, estar de lado, hablar bajito. Gretel tiene chip, la policía nos avisará", suplica Beatriz visiblemente afectada.