El municipio de Madrid en el que el PSOE lleva la contraria a Sánchez

No había pacto como tal, pero lo llamativo del caso es que, si bien en otros municipios de la Comunidad de Madrid PP y Vox se han aliado para echar de las alcaldía a alcaldes de izquierdas, en la localidad de Collado Mediano, PSOE y Vox coincidieron en su deseo de dejar fuera de la alcaldía al PP, la fuerza más votada, y convertir en alcaldesa a la candidata de Vive Collado. Se trata de un partido nuevo liderado por María de la Sierra Serrano, que recogió el sábado el bastón de mando del municipio después de recibir el apoyo de cuatro de los cinco partidos que concurrieron a las elecciones.

La candidata socialista, Celia Garrido, reconoció a LA RAZÓN que entraron en la sesión constitutiva del ayuntamiento el sábado sin saber exactamente quién iba a ser alcalde. Finalmente, se decantaron por votar con el resto de grupos políticos en contra de que la candidata popular, Irene Zamora, regidora en la última legislatura, pudiera continuar en el cargo y concentrar los apoyos en beneficio de Vive Collado, el segundo partido más votado. «Votarnos a nosotros mismos no iba a servir para nada y vimos más útil dar nuestro apoyo a Vive Collado. Nos parecía más racional dar una imagen de unidad entre partidos», detalla Garrido.

¿Por qué ese afán por dejar fuera a la candidata popular, pese a haber sido la más votada? «Han sido cuatro años infernales, de opacidad, de maltrato sistemático a la oposición, trabajadores...Hemos visto el daño que ha hecho a los vecinos y hemos vivido en el absolutismo total. Durante la última legislatura, todo han sido impedimentos, baches...Había mucha tensión acumulada, así que lo que nos quedaba era votar entre “susto” o “muerte” y lo malo conocido no puede ser peor que lo que hemos pasado», dice la candidata socialista. De hecho, considera que el «efecto Ayuso» no ha tenido fuerza en este municipio, como sí ha ocurrido en otros de la Comunidad. «Solo ha crecido en cien votos con respecto a las anteriores elecciones y, si el PP hubiera puesto a otro candidato o candidata, no estaríamos hablando hoy de que Vive Collado ostenta la alcaldía a día de hoy. El problema es la persona».

Irene Zamora, la candidata popular y hasta ahora alcaldesa, aún está estupefacta por lo ocurrido en la sesión de investidura del sábado. El viernes por la noche telefoneó al portavoz de Vox, que le aseguró que se abstendría para que pudiera gobernar la lista más votada (PP). Sin embargo, las cosas dieron un giro radical. «Todo ha sido un complot. El discurso del PSOE no va a ningún sitio porque nosotros hemos cumplido con nuestro programa electoral. Ahí está nuestra memoria de gestión. Nunca se había invertido tanto en Collado Mediano (12 millones de euros)», dice Zamora. La clave para entender lo que ocurrió en la sesión de investidura del municipio hay que encontrarla en la última legislatura, según la ex regidora. Y es que hubo tres concejales no adscritos que abandonaron Vox, Ciudadanos y Vecinos, con los que el PP negoció y logró sacar adelante acuerdos.

El PP se vio obligado incluso a romper su acuerdo con Vox durante la última legislatura al saber que su socio le estaba preparando una moción de censura.

«A la oposición le ha sacado de quicio todo esto. Sobre todo al PSOE, que en la anterior legislatura se vio muy cerca del Gobierno, pero no lo consiguió porque pactamos con Vox. Además, nosotros hemos crecido un concejal más, pero lo sorprendente es que Vox haya pactado con dos grupos políticos independientes de izquierdas con el apoyo desde fuera del PSOE». Ahora la exalcaldesa popular quiere que se haga público el pacto al que ha llegado la formación de Rocío Monasterio con Vive Collado porque la rumorología apunta a que el acuerdo consiste en que dos años de gobierno serán para Vive Collado y otros dos para Vox, un extremo que aún no está confirmado. La recién elegida regidora, María de la Sierra Serrano, en su intervención tras recoger el bastón de mando, dio las gracias a su votantes y vecinos. «Trabajaremos por y para todos, como hemos dicho siempre en campaña, vuestra voz es nuestro compromiso y abriremos las puertas del Ayuntamiento para todo Collado Mediano», informa Ep.

El candidato de Vox, Jorge Martín Morollón, quiso justificar el apoyo de su partido a la candidata de Vive Collado. «El acuerdo de gobierno se ha alcanzado tan sólo unas horas antes de la celebración del Pleno y ha sido tenaz y costosísimo para la salud psíquica de todos los participantes, pero también el más ilustrativo y reconfortante, por la enorme voluntad de colaboración y trabajo que todos los grupos han demostrado tener para sus convecinos», dijo.