Una nueva vida para los centros culturales de 57 municipios de Madrid

La Comunidad de Madrid ha destinado 65 millones de euros del Programa de Inversión Regional (PIR) a la construcción y renovación de centros culturales en 57 municipios, entre los que destacan los nuevos recintos en Torrejón de Ardoz, Leganés y Villaviciosa de Odón.

Así lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su visita este domingo al teatro Juan Prado en Valdemoro, donde ha comprobado las mejoras realizadas.

García Martín ha destacado así que "todas las localidades, independientemente de su tamaño, tienen que contar con infraestructuras modernas y los mejores servicios". "Queremos que sean los madrileños quienes elijan cómo y dónde vivir con la certeza de que, sea cual sea su decisión, van a tener a su alcance todo lo que necesitan para desarrollar sus proyectos de vida", ha subrayado.

El Ejecutivo autonómico va a financiar con esta línea de ayudas en total 78 actuaciones, entre ellas, nuevos centros culturales en Leganés, Torrejón de Ardoz y Villaviciosa de Odón, así como la rehabilitación de otros en pequeños pueblos como Madarcos, Robledillo de la Jara o Prádena del Rincón.

En este sentido, en el teatro Juan Prado de Valdemoro se han invertido cerca de 180.000 euros para la redistribución de la platea, la instalación de 460 nuevas butacas y nuevo suelo y el reacondicionamiento de los dos palcos, con espacio para 16 localidades cada uno. Se trata de un teatro inaugurado en 1987 que pasó a denominarse Juan Prado en octubre de 2003, como homenaje a dicho pintor local.

El PIR de la Comunidad de Madrid es un instrumento de cooperación económica para las inversiones necesarias para la realización de obras y servicios de competencia local. En la edición vigente cuenta con una dotación de 1.000 millones de euros, la más alta hasta el momento, según ha trasladado el Gobierno regional.