Nuevo "chispazo" entre el PP de Ayuso y el Gobierno: 10.000 de los 13.000 palés de ayuda siguen sin destino

¿Se ha hecho una buena gestión de las donaciones de los madrileños a los afectados por la DANA del pasado 29 de octubre? El secretario general de los populares madrileños ha encendido la mecha de una nueva polémica con el Gobierno central al acusar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de "ineficacia" e "incapacidad" en la distribución de los palés de ayuda. Según Serrano, de los 12.000 palés recibidos, 10.000 siguen en almacenes de la Delegación, lo que, a su juicio, refleja una falta de previsión logística. "No se trata solo de recoger la solidaridad de los madrileños, sino de asegurar que llegue a su destino", señaló en declaraciones a los medios. La situación denota "una mala gestión y prioridades políticas equivocadas". La cifra era corregida después por la Delegación del Gobierno, quien aseguraba que los palés recibidos eran 13.000, de los que se habían logrado enviar a Valencia solo casi 3.000.

El dirigente popular también criticó que Martín utilizara la ocasión para "hacerse fotos" mientras no organizó una logística adecuada para el transporte y la recepción en destino. Serrano exigió "transparencia" y claridad sobre el destino de las ayudas no entregadas y cuestionó la decisión de donar parte de los productos perecederos a entidades sociales, asegurando que este gesto demuestra que "el delegado no supo planificar". "Como la carrera sucesoria del PSOE de Madrid ha llegado a su fin, tras el entierro de Lobato, entendemos que ya el delegado del Gobierno atenderá sus funciones propias. Lo que tiene que hacer es dar explicaciones a los alcaldes de la Comunidad de Madrid que confiaron en la delegación y que hoy sabemos que esa mayor parte de alimentos están en unas naves esperando su destino", sentenció.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid defendió su labor en un comunicado oficial y dio detalles sobre el operativo activado desde el 1 de noviembre, que ha gestionado más de 13.000 palés gracias a la colaboración de cientos de trabajadores de la Administración General del Estado. Sin embargo, se han enviado cerca de 3.000 palés a Valencia de forma coordinada con las autoridades locales "para evitar saturar los puntos de distribución en destino".

La Delegación subrayó que los traslados se realizan "a demanda" y en función de las necesidades indicadas por los servicios de emergencia valencianos. Además, justificaron la donación de productos perecederos a entidades sociales como una medida responsable para evitar el desperdicio. De momento, ya se han entregado 1.500 palés a organizaciones como Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Parte del material almacenado corresponde a alimentos perecederos que no han sido requeridos desde Valencia. Para evitar el desperdicio, la Delegación y la Federación de Municipios han acordado donarlos a organizaciones sociales como Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Hasta ahora, se han entregado 1.500 palés y se planea enviar otros 1.000 antes de Navidad, según la versión de la Delegación del Gobierno.

Según las cuentas de la Delegación del Gobierno, "esto supone que ya se ha remitido el 53% de la ayuda recibida, excluyendo ropa y agua, productos no demandados desde Valencia. Por supuesto, seguiremos enviando a Valencia todo lo que desde allí se nos solicite, pero es nuestra responsabilidad garantizar que la generosa solidaridad de los madrileños y madrileñas no se eche a perder, posibilitando el que pueda ser aprovechada por personas en situación de vulnerabilidad que sin duda la necesitan".

El comunicado concluye rechazando las acusaciones de ineficacia y lamentando que "algunos intenten sacar rédito político" de una situación de emergencia y solidaridad ciudadana.