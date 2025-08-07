Ocho trenes de alta velocidad, afectados por la suspensión de la línea Madrid-Barcelona fruto de un incendio

Un siniestro declarado entre Brihuega, en la provincia de Guadalajara, y la localidad de Medinaceli, en Soria, ha provocado la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La entidad gestora, Adif, ha comunicado la incidencia en sus plataformas digitales el jueves 7 de agosto de 2025 a las 21:33 horas, señalando que el fuego se ha originado cerca de una subestación eléctrica que potencialmente podría haber comprometido el cableado.

Los equipos de emergencia lograron extinguir el incendio a las 21:15 horas, según el comunicado oficial. Aunque la extinción fue rápida, la interrupción ha generado efectos acumulativos en el tráfico ferroviario, afectando a ocho trenes programados con retrasos promedio de aproximadamente 30 minutos.

Adif ha revelado que la circulación ferroviaria se ha establecido una vez controlada la amenaza del incendio. El organismo ha establecido la prioridad de garantizar la seguridad de los viajeros y la integridad de las infraestructuras, motivo por el cual fueron paralizadas las operaciones en ambas vías del trayecto afectado. El suceso ha acontecido momentos antes de la hora punta nocturna, periodo crítico para los desplazamientos entre ambas urbes.

Los pasajeros han recibido información detallada sobre la situación y asistencia para gestionar los posibles inconvenientes de sus viajes. Adif se ha comprometido a proporcionar actualizaciones constantes a través de sus canales oficiales para minimizar la incertidumbre durante el restablecimiento del servicio. Mientras se reanudan las operaciones, los responsables evalúan el impacto del fuego en la infraestructura ferroviaria. La compañía ha reafirmado su compromiso con los máximos estándares de seguridad en la protección de instalaciones y usuarios.