Otro tonto útil y racista

No le gusta a este caminante escribir de política porque es un rollo. Hay veces que no queda otro remedio. El PSOE se quiere cargar a Juan Lobato, secretario de los socialistas madrileños. El tonto útil es Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, al que no le importan los que huyen de la miseria.

Dicen que Lobato no es lo suficientemente contundente con Diaz Ayuso. Yo creo que sólo le falta morder en la oreja a la presidenta porque le escucho a todas horas ponerla a parir. La última disculpa para echar a Lobato es que no se opone al centro de menores extranjeros no acompañados de Fuenlabrada. Quizá la Comunidad ha cometido errores y no ha informado convenientemente a la corporación municipal y a los vecinos.

Entiendo, que no comparto, que a los vecinos no les guste que coloquen un centro de estas características como el que hay cerca de mi casa. Pero que un socialista se oponga a la creación de un centro social para proteger los derechos humanos de estos chavales no hace más que sorprenderme.

La postura del alcalde de Fuenlabrada es reaccionaria, antisocial, demagógica y más cercana a planteamientos de Vox y a la señora Le Pen que a la de un profesional del socialismo. Se parece más a los planteamientos que protagonizaron los vecinos de Chamartín cuando se enteraron que iban a abrir un centro contra las drogas en sus calles.

Aquí somos todos muy progres hasta que te ponen un centro de menores o un punto contra las drogas en tu calle. Ante esta postura, es mejor callar, como ha hecho Juan Lobato, y no seguir a un racista facha que no quiere a jóvenes marroquíes. El problema del PSOE en Madrid no es Lobato. Vive en Moncloa. Y Ayala lo sabe.