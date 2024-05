El photocall del 2 de mayo: del "Sr. Bulo" a la "mano tendida"

El photocall de los actos centrales del 2 de mayo, en la Real Casa de Correos, supuso un termómetro para la política madrileña, en ebullición desde el pasado lunes tras la "no renuncia" del presidente del Gobierno, pero especialmente tras la manifestación de Sánchez de hacer "limpieza". Lo cierto pero es que, a diferencia, por ejemplo, del año pasado, con el incidente de Félix Bolaños y la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, en este 2024 no ha llegado la sangre al río. Eso sí, pese a conatos de tregua y alguna declaración de "mano tendida", todo se quedó en una declaración de intenciones.

Una de las primeras en comparecer fue la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, "escandalizada" por las declaraciones de Pedro Sánchez a principios de esta semana, y su intención de "hacer limpieza de los periodistas que discrepan" o de los "jueces que no obedecen". También "tuvo" para Isabel Díaz Ayuso, a la que criticó las subvenciones millonarias a unos sindicatos que quieren, dijo, intervenir en el poder judicial.

Tomó el relevo el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Tras reivindicar Madrid como una tierra de "grandes potencialidades y desafíos", donde nombró la vivienda entre estos últimos, Lobato hizo referencia a ese "punto y aparte" mencionado por Sánchez, que, en su opinión, supone todo un "reto democrático: que los ciudadanos, los políticos, seamos capaces de dejar de insultarnos, seamos respetuosos y reconozcamos nuestros errores".

Mucho más beligerante fue la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Reyes Maroto. En su opinión, "Sánchez nos ha puesto deberes a la ciudadanía", y estos consisten en dejar de "alentar mentiras y bulos para hacer daño al adversario político", porque "no estamos en política para descalificarnos y usar mentiras". Si bien Maroto usó el plural mayestático, al hilo de esto último sólo aludió al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, al que acusó, debido a sus palabras en el Pleno municipal del pasado martes, "de insultar al presidente del gobierno y lanzar bulos y mentiras. Espero que el alcalde cambie la forma de hacer política y fango. Le ha faltado tiempo para pedir disculpas", dijo la portavoz. Algo que, en su opinión, el alcalde también uso contra ella.

Uno de los más esperados era precisamente José Luis Martínez-Almeida. El regidor considera que el "punto y aparte" aludido por el presidente del Gobierno no es más que una "persecución a todos aquellos que disienten de Pedro Sánchez, que no acatan los deseos del amado líder, y que no comparten el rumbo del culto a la personalidad, populismo y hostigamiento a aquellos jueces que no siguen la doctrina del sanchismo". El regidor aseguró que Madrid "no se rendirá frente al Señor Bulo, que es Pedro Sánchez. Que con nosotros no cuente con su proyecto de crispación, fango y odio".

Anteriormente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acompañado del delegado del Gobierno, Francisco Martín, comenzó "tendiendo la mano a la Comunidad de Madrid" para "avanzar juntos en la convivencia democrática y en la regeneración, para poner sobre la mesa aquellas cosas que nos unen, como el estado del bienestar". "Hablemos de vivienda, empleo, las oportunidades para la población joven, la sanidad, la educación...".

Preguntado sobre el "punto y aparte" de Sánchez, lo considera como una reflexión de hacia dónde "queremos caminar" y sobre las "informaciones veraces" frente a los "bulos, mentiras y desinformación. Se plantea un debate, tanto para el Gobierno como la oposición". Y llamó a la "reflexión" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el cual, en una serie de entrevistas en las últimas horas, "no ha mencionado la sanidad o la educación, solo ha hablado de la mujer del presidente del Gobierno".