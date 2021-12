Un cava académico

Muchos siguen instalados en el frentismo de no beber cava catalán por aquello de las cuestiones políticas. No digo yo, a pesar de estas fechas de concordia, que muchos hayan enturbiado la fiesta y propiciado que gentes en principio tolerantes con todo tipo de vinos no disfruten de los buenos espumosos de nuestra región más acendrada. Roger Goulart es una bodega que hunde sus raíces al final del siglo XIX. En un bello edificio modernista del Baix Llobregat, está el templete desde que se accede a las cavas subterráneas donde duerme el sueño de los justos este ejemplar medido, justo, amable. Largas crianzas afinan el buen espumoso en este caso sobre sus lías. Mucha profundidad de esta bodega subterránea que en la actualidad es propiedad de una de las grandes casas de Rioja.

Las variedades que arman el cuerpo de este cava se van integrando y sus tipicidades consiguen una sutil burbuja, unos toques igualmente suaves de bollería y un paso de boca que invita a no tener fin. Para momentos donde la gastronomía no es un reto sino a veces un exceso, este cava aligera y da esplendor.