Cine para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora en Madrid

Madrid calienta ya motores para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora. Además de las manifestaciones, son muchas las ofertas de ocio y divulgación que ponen el foco en la emancipación femenina durante estos días, reivindicando las tareas pendientes, como la brecha salarial y el techo de cristal. La Cineteca, el espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid situado en Pl. de Legazpi, 8, es uno de los lugares que seguirá esa línea.

Con dicho fin, centrará su programación en documentales largometrajes hechos por mujeres o de temática feminista. De esta manera, con Nosotras cineastas, Madrid echa la vista atrás para reflexionar sobre el papel esencial que han jugado las mujeres en la creación cinematográfica, y lo hace rindiendo homenaje a la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (MIFDB), que alcanza su 30 cumpleaños.

Un documental

El homenaje se incluirá en la sección (Re)visiones de marzo y reunirá algunos de los títulos más destacados programados por la MIFDB, algo que se espera que ayude a dar a conocer el trabajo de las cineastas que han contribuido a la riqueza y al desarrollo del cine, arriesgando en sus creaciones y enfrentándose a limitaciones y convencionalismos. Así, se podrá disfrutar el martes 15 de marzo de París era mujer , documental de Greta Schiller que se estrenó en 1996 y retrata la comunidad creativa formada por distintas mujeres escritoras, fotógrafas o pintoras que coincidieron en la ciudad de la luz a principios del siglo XX.

Reconstrucción documental de la comunidad creativa formada por diversas mujeres que coincidieron en París a principios del s. XX FOTO: Cineteca

Al día siguiente, el miércoles 16, se verá Caperucita Roja , filme de Tatiana Mazú González estrenado en 2019 que ilustra un homenaje a la abuela de la directora. El martes 22 se proyectará Espero tua (re)volta , también estrenada en 2019, pero de Eliza Capai. Se trata de un retrato polifónico del movimiento de protesta que ocupó las escuelas de Sao Paulo (Brasil) para pedir una educación pública y de calidad.

Abarca la revuelta, desde 2013 y hasta la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. El espacio se propone así potenciar “la idea del cine frente a concepciones hegemónicas que con frecuencia estrechan los límites de la cinematografía dejando fuera otras miradas, otras creaciones sin las que el arte y el pensamiento difícilmente pueden avanzar”, según ha compartido. Asimismo, el 16 de marzo se podrá ver Primeras soledades de Claire Simon, película estrenada en 2018 que muestra el día a día de unos jóvenes en un instituto parisino.

Cineastas afganas

Además, Cineteca programa el ciclo Cineastas Afganas en colaboración con Casa Asia, para llevar a las pantallas un cine creado en uno de los contextos sociales más complejos que existen en la actualidad. Las cineastas resuenan como un grito de esperanza frente a la barbarie, la represión, los prejuicios y los traumas que determinan el complejo rol de las mujeres afganas.

El día 8 de marzo se proyectará A Thousand Girls Like Me (Sahra Mani, 2018), que cuenta la historia de Khatera, una joven afgana que sufre abusos sexuales por parte de su padre y decide compartir su historia, evidenciando los defectos del sistema judicial afgano y buscando que se haga justicia. En segundo lugar, el día 9 de marzo se podrá ver Wolf and Sheep (2016) de Shahrbanoo Sadat, que muestra la infancia de un grupo de niños y niñas en llas montañas de Afganistán.

Por otro lado, Facing the dragon (2018, Sedika Mojadidi) se podrá ver el jueves 10 de marzo y narrará la lucha de dos destacadas mujeres afganas que trabajan dentro del gobierno y los medios de comunicación por mantener sus derechos ganados con tanto esfuerzo. El sábado 12 se proyectará What We Left Unfinished de Mariam Ghani. La película vio la luz en 2018 y retrata cinco proyectos de ficción inacabados de la era comunista de Afganistán (1978-1991).

Las entradas para las sesiones pueden adquirirse en taquilla o en la página web tienda.madrid-destino.com/es/cineteca/. Los estrenos y preestrenos cuestan 5 € y el resto de sesiones. 3,50 €. La entrada reducida cuesta 4,5 € para estrenos y preestrenos y 3€ para el resto de sesio