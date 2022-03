Daniel Diges, protagonista de “Cineman Sinfónico”, tiene un consejo para Chanel en Eurovisión

Un viaje por canciones emblemáticas del cine. Esto es Cineman Sinfónico, que el cantante y representante de Eurovisión (2010) ha estrenado en Madrid y que podemos disfrutar en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío (17/03, a las 20:00 h.).

¿Qué le aconsejas a tu sucesora de Eurovisión este año?

Chanel genera un mensaje súper potente de optimismo. Que disfrute, que se lo pase bien y que lleve su canción con todo el amor del mundo 💖.

Parece que lo tuyo son los musicales...

Los personajes con peso actoral me apasionan. Hay uno que me encantaría hacer, pero no sé si tuvo mucho éxito en Broadway: el protagonista de El día de la marmota. Me alucina ese musical👍.

Cine y música son la base de tu nuevo espectáculo...

Es un show que podría representarse perfectamente en Las Vegas. Tiene de todo. Comedia, grandes canciones, una gran orquesta, un gran coro de niños… Pero lo que me apasiona más de este espectáculo ha sido esa mezcla entre lo teatral y el concierto.

¿Cómo habéis elegido los temas que vas a cantar?

Pasé muchísimas horas buscando, escuchando e imaginando cómo sonarían esas canciones en mi voz, qué podría transmitir con ellas.

¿Vas mucho al cine?

Me encanta el cine, lo que me más me gusta es la comedia, pero una buena peli de suspense también me gusta mucho👍.

Eres de Alcalá de Henares…

Sí. Toda Alcalá es preciosa: el centro, la universidad, la plaza y casa de Cervantes y las pastelerías con dulces típicos. Yo suelo llevar a mis amigos a comer al parador, que, junto a La Hostería del Estudiante, está genial.

¿Y a continuación?

A finales de abril volvemos de nuevo con Kinky Boots, esta vez al Teatro Calderón👍.

.