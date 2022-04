Ópera, conciertos y otros planes musicales a los que asistir los próximos días en Madrid

1. The Magic Opal

El Teatro de La Zarzuela nos presenta esta opereta cómica en dos actos, con música de Isaac Albéniz y libreto de Arthur Law. Se trata de la primera obra compuesta en Inglaterra por Albéniz, en 1892. Apenas se ha representado en nuestro país, por lo que es una gran oportunidad para recuperarla. Es una obra muy divertida, que demuestra la capacidad de este gran músico catalán para diversificar sus estilos, ofreciendo una música inteligente.

Una historia de amores en la que unos mercenarios encuentran en Grecia un anillo con una propiedad increíble. Y es que quien lo lleva puesto consigue que cualquier persona que lo toque se enamore inmediatamente. El enredo amoroso está, por lo tanto, asegurado. Una adaptación moderna Pero no hay nada de clasicismo en su puesta en escena. La obra ha sido pensada para los espectadores del siglo XXI, con un enfoque moderno y haciendo uso de la última tecnología.

Los papeles protagonistas están interpretados por Ruth Iniesta y Carmen Romeu, como Lolika, y los tenores Santiago Ballerini y Leonardo Sánchez, como Alzaga, su intrépido aliado. Los barítonos Luis Cansino y Rodrigo Esteves encarnarán al banquero Carambollas, símbolo del dinero y el poder. Esta nueva versión ha sido traducida por Javier Ibarz y Pachi Turmo. Además, la dirección escénica es responsabilidad de Paco Azorín y la musical, de Guillermo García Calvo. El montaje cuenta con la participación de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el Coro del Teatro de la Zarzuela e importantes solistas, como Ruth Iniesta.

¿Dónde? Teatro de la Zarzuela • Jovellanos, 4 • 09/04, 20:00 h • 10/04, 18:00 h • Precio: Desde 18 €.

MADRID, 07/04/2022.- La cantante Ana Guerra posa a su llegada al photocall del estreno de 'Laura Pausini - Un placer conocerte', este jueves en los cines Capitol de Madrid. EFE/ Juanjo Martín FOTO: Juanjo Martín EFE

2. Ana Guerra

La compositora canaria se encuentra inmersa en su nueva gira, con la que continuará presentando los temas de su nuevo disco de estudio, La luz del martes (2021). Actualmente, la artista es uno de los rostros más populares del panorama musical español. Ana Guerra se dio a conocer por su participación en el concurso televisivo Operación Triunfo en 2017. Tras su salida del programa, irrumpe en el panorama musical con intención de quedarse, y lo hace publicando temas populares como Ni la hora o Bajito, además de la canción Lo malo, en colaboración con su compañera de programa Aitana.

¿Dónde? Sala Morocco, Marqués de Leganés, 7. 09/04, 21:00 h. Precio: Desde 17,50 €.

3. Melenas

Banda femenina de pop alternativo formada por Oihana (guitarra y voz), Leire (bajo), María (teclado) y Lauri (batería) y surgida en Pamplona en 2016. Nos presentarán temas de su segundo disco, Días raros, escrito antes de la pandemia, aunque premonitorio.

¿Dónde? Condeduque, 08/04, 20:30 h. Precio: 18 €.

4. Manuela Barrero 2dlcAos

La compañía representa una adaptación para espacio no convencional de su pieza I’ll be your mirror donde muestra cómo el ser humano vive en eterna búsqueda de lo verdadero. Liderado por Manuela Barrero.

¿Dónde? Teatro Fernán Gómez. 08/04, 18:00 h y 19:30 h. Precio: 10 €.

3. Sínkope

Un repaso emblemático a los temas más importantes de la carrera musical de este grupo de rock extremeño. Desde sus comienzos, en 1990, ha participado en importantes festivales. Tocará algunos de sus temas más emblemáticos.

¿Dónde? La Riviera, 08/04, 20:00 h. Precio: 18 €.

4. The Full Monty Musical ¡Todo fuera!

El Musical está basado en la comedia británica más exitosa de todos los tiempos, nominada en 4 categorías en los Premios Óscar y ganadora del Óscar a la mejor banda sonora musical. Recientemente, hemos sabido que también se está desarrollando un serie de televisión. Tras cosechar éxitos en varios países europeos, este musical con libreto de Terrence McNally y música de David Yazbek llega a España bajo la dirección de David Ottone (Yllana) y Silvia Villaú.

Seis trabajadores siderúrgicos en paro, con poco dinero y apenas perspectivas de futuro, deciden preparar una actuación de estriptis después de ver el entusiasmo de sus esposas por un profesional mientras las espían en su noche de chicas. Mientras ensayan, se encuentran extremadamente expuestos tanto física como emocionalmente. A medida que vencen el miedo, la timidez y los prejuicios, los hombres descubren que son más fuertes como grupo. Y la fuerza que encuentran el uno en el otro les da el valor para hacerlo. Con un gran sentido del humor y trasfondo social, esta comedia es un buen ejemplo de una historia repleta de corazón.

¿Dónde? Teatro Auditorio Adolfo Marsillach (San Sebastián de los Reyes). Estreno: 09/04, 20:00 h. 10/04, 20:00 h. Precio: Desde 20 €.