Así es el nuevo StreetXO de Dabiz Muñoz

Desde hace unas semanas, Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche nos han ido mostrando, a través de sus redes, algunas imágenes del nuevo StreetXO. Se ha tratado de un traslado, ya que el pasado mes de julio El Corte Inglés, situado en el número 52 de Serrano, cerró por completo. Pero ésta no fue su primera ubicación, porque ya en 2012 nos armamos de paciencia, sabiendo que la espera merecía la pena, y no fueron ni una, ni dos ni tres, si no incontables las veces que hicimos cola para hacernos hueco en la barra del primer StreetXO del Gourmet Experience de Callao. Por aquel entonces, la expectación ya era máxima y todos queríamos probar en un local informal, rompedor, radical y transgresor la explosiva cocina callejera asiática, con múltiples toques de fusión de Dabiz. El notición es que ayer fue el tan esperado día de la inauguración en la tercera planta del edificio, que el citado centro comercial posee en el 47 de la misma calle. El mejor cocinero del mundo nos da detalles y nos desvela que el restaurante se encuentra en el ático, que contará con más metros cuadrados, por lo tanto, gana en infraestructura y que, también, poseerá un bar mayor. Sabemos que, como en el anterior concepto, la decoración es absolutamente rompedora y en la propuesta gastronómica llamarán la atención los «sabores inéditos en platos con creatividades infinita y servidos en vajillas originales», avanza. En definitiva, este StreetXO «va a romper y redefinir sus propias reglas», añade. Un concepto, que, como bien confirma, seguirá siendo «la bomba. Vamos a mejorar los espacios en los que dar de comer a 75 clientes de una sentada y hasta a 350 en ambos servicios», explica. Incluso, podremos observar la elaboración de los platos, que disfrutaremos con la música de Carlos Jean. A través de la cuenta de instagram (@streetxo_madrid) conoceremos cada novedad. Por ahora, sabemos que el cocktail bar abre a las doce del mediodía en un horario ininterrumpido, que cada comensal será atendido según el orden de llegada, que la barra tendrá dos turnos, a la una del mediodía y a las ocho de la tarde, que los primeros días el aforo no superará los 50 comensales y que esta primavera estará lista la terraza con vistas a Serrano. Así que, ya saben, como en los anteriores StreetXO no existe un sistema de reserva, excepto en los dos reservados, que estarán listos en abril. Ahora, el tiempo pasará más rápido, ya que es posible permanecer en el bar, ya que los cócteles mantienen su protagonismo, de la misma manera que lo tienen en RavioXO y en cada concepto del Universo XO. El objetivo del único tres estrellas de Madrid es acercarse a cuantos más comensales. No sólo centrarse en la alta cocina por muy radical y transgresor sea el sendero gastronómico por el que camina: «Me di cuenta de que me estaba perdiendo cocinar cosas diferentes. Me lo paso muy bien y hacerlas me acerca a otro público. No soy más feliz cocinando en DiverXO que haciendo hamburguesas», nos comentó.

El huevo de La Pedroche

Asimismo, Cristina Pedroche, como presidenta del Universo XO, que es, nos ha mostrado algunos rincones. Entre ellos, uno que versiona una estación de metro en el que las paradas y estaciones son elaboraciones. No falta el ya clásico sándwich club, ni las imprescindibles croquetas «La Pedroche», además de la vieira asada, el chili bogavante, la lasaña koreana, el «ssam» de panceta, el brioche Singapore y el curry japonés, con carrillera de vaca melosa al Oporto, nata de leche de soja fresca y arroz al vapor crujiente con especias de Tokio. La línea 5 se ha convertido en el «DiverXO líquido Madrizzzzzzz 100%» y en la uno catamos la «Nube de Goa». Si nos bajamos en la 3, nos bebemos el Kioto Matcha fin tonic, mientras que la 9 anuncia el pibil ibérica y la 2, el huevo de La Pedroche.

Sándwich Club

Es una de las elaboraciones clásicas a probar ya sentado en la barra tan apetecible como el dumpling pekinés. Éste último bocado lleva oreja crujiente, hoisin de fresas, ali oli y pepinillo, mientras que el ramen XO lo hace con foie gras y jabugo, alitas de pollo asadas, barbacoa con chiles encurtidos, trompetas de la muerte y yema de huevo al vapor.

El sándwich club es un clásico de StreetXO FOTO: La Razón

STREETXO

Dónde: El Corte Inglés. 3ª Planta.

C/ Serrano, 47.

streetxo.com

streetxo_madrid