Mad Cool 2023: precio de las entradas, cartel y horarios del festival en Madrid

El Mad Cool comenzará este mismo jueves 6 de julio con una nueva edición en Madrid que finalizará el sábado 8 de julio. Lo hará en un recinto nuevo situado en Villaverde que cuenta con más de 185.000 metros cuadrados y ocho escenarios. A lo largo de los tres días de festival actuarán más de 100 artistas entre los que destacan Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Robbie Williams, Sam Smith, Tash Sultana, Machine Gun Kelly y Rina Sawayama entre muchos otros.

Para esta edición, Mad Cool ha conseguido que la línea 3 de metro funcione hasta las 4:00 entre la parada de Villaverde Alto y Sol para que todos los asistentes puedan regresar a sus casas en transporte público. Así mismo también habrá lanzaderas a Atocha con parada en Legazpi.

Entradas para el Mad Cool 2023

Ahora mismo solo quedan disponibles entradas de día para el jueves 6 y el viernes 7 en la página web del festival por 93,50 euros. El abono general que se vendía desde 195 euros está agotado, así como las entradas de día del sábado 8 de julio.

Cartel y horarios del Mad Cool 2023

Hace tan solo cinco días que se conoce el cartel completo de esta edición con sus correspondientes horarios. Desde las 17:00 hasta las 2:00 pasarán más de 35 artistas diarios por los ocho escenarios de los que dispondrá Mad Cool.

MADRID.-Lanzaderas de EMT y un horario ampliado en Metro facilitarán la llegada al MadCool del 6 al 8 de julio EUROPAPRESS

Robbie Williams (23:15), Lizzo (21:40), Lil Nas X (00:55) y Machine Gun Kelly (20:25) son los cabeza de cartel para el jueves 6 de julio. Los primeros conciertos estarán a cargo de King Princess y Selah Sue a las 17:50 en los escenarios 3 y 4. El primer día finalizará con los conciertos de Lil Nas X que tocará a las 00:55 y con Franz Ferdinand, que lo hará a la 1:00.

El viernes 7 de julio abrirá el festival con uno de los platos fuertes del día: Spoon, a las 17:50, en el escenario principal. Les siguen otros como Puscifer a las 18:55, Sam Smith a las 20:05, Tash Sultana a las 20:20, Queens of the Stone Age a las 21:40 y Jacob Collier a las 21:50 entre otros. Cerrarán la jornada Mumford & Sons en el escenario principal a las 23:10 y The Black Keys en el segundo escenario a las 00:50.

El último día, la música comenzará a las 17:50 de la mano de The Rose y Picture This. De los cabeza de cartel, el primero en tocar será Sylvan Esso a las 18:00, seguido de Years & Years que lo hará a las 19:00. Red Hot Chili Peppers clausurará el escenario principal con una actuación que dará comienzo a las 22:50. Lo mismo hará The Prodigy, Jamie XX y Elyella a las 00:50.

Un festival que promete celebrar la sexta edición por todo lo alto y que prosigue con el cierre a las 2:00 como hizo en su última edición. Cierre al que todavía muchos no se acostumbran debido a que durante las cuatro ediciones previas, el festival acababa a las 3:30.