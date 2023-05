Maravides 12 meses: la corrección del tinto

Una bodega mediterránea, donde la altura y el mar son elementos esenciales para poder cumplir con todos los mandamientos propuestos en las tablas

del buen vino. Tres generaciones de aportaciones que van sumando buen hacer para un funcionamiento comme il faut, que ahora en esta última creación, ven un resultado cada vez más personal, aun respetando los cánones.

Una proporción de las diferentes uvas que se cultivan en este viñedo albaceteño, que garantiza intensidad en una vainillosa nariz, suave potencia en boca con un buscado terciopelo y un equilibrio en todos sus matices. 22% Cabernet Sauvignon, 25% Tempranillo, 26% Syrah, 27% Merlot: una fórmula para no fallar y un precio para no derrochar. Entre un centón de vinos tintos de poca memoria y de nula ejecución, este es un ejemplar de esos de destacada y sencilla ejecución. Amabilidad en el paso de boca que no sería uno más que una analogía de ejemplares, pero aquí hay verdad. Las hechuras bonitas de un vino para todo el tiempo.

Bodega Viñedos Balmoral

Vino Maravides 12 meses

D.O. VT Castillo

PvP 16 euros

viñedosbalmoral.com