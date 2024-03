La poesía, la danza, el jazz y el circo llegan a los distritos

El fin de semana llega repleto de planes repartidos por los veintiún distritos de la región. La agenda de propuestas culturales en los barrios madrileños ofrece desde hoy poesía, danza contemporánea, jazz y circo, dentro del programa de dinamización cultural 21 Distritos del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Ocio de calidad, para todas las edades y totalmente gratuitas, que en esta ocasión contemplan un recital de poesía y prosa de Bécquer y Quevedo, danza contemporánea, jazz y espectáculo circense.

Esta tarde, a las 19:00 horas, el actor Pedro Casablanc presenta en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, del distrito de Carabanchel, el recital de poesía y prosa «Bécquer y Quevedo: Amor y Muerte». Se trata de un recital único, una selección de fragmentos de ambos autores clásicos españoles que Casablanc leerá e interpretará. Además, estará acompañado en directo por Jorge Rivera, quien ha creado un espacio sonoro con más de veinte piezas originales, una por cada fragmento recitado. La música fusiona influencias del rock, la música tradicional, clásica y electrónica, en una expresión ecléctica que siempre destaca la palabra hablada, ya sea reforzándola por suma o por contraste.

Una hora más tarde, a las 20:00 h, la Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj, en el distrito de Arganzuela, acogerá a la reconocida coreógrafa, bailarina y performer Candela Capitán que presentará una adaptación, creada expresamente para 21 Distritos, de su pieza de danza "The Death at The Club". Esta obra explora la resistencia del cuerpo en la pista de baile y el impacto de la música electrónica en colectivos específicos de jóvenes, a través de la repetición de un patrón de movimiento. Paralelamente, expone el lado oscuro del individualismo juvenil en la sociedad contemporánea.

Mientras que mañana, sábado 23, a las 12:00 h, el Centro Cultural Alfonso XII, el distrito de Fuencarral-El Pardo, acogerá el espectáculo familiar "Redoxidables", de la compañía Circonciencia. Los protagonistas son Armando Neutrino y Aurora Ribosoma, dos circocientíficos que, a través de espectaculares experimentos y números circenses, se dedican a divertir, enseñar y rendir homenaje a sus dos pasiones: el circo y la ciencia.

También el sábado, pero a las 19:00 h, en el Centro Cultural Paco de Lucía, del distrito de Latina, el destacado saxofonista Ariel Brínguez, junto a su quinteto, presentará su álbum Latidos, una obra que pretende ser una oda al nacimiento. A través de este trabajo, se busca transmitir el amor que surge al presenciar el milagro de la vida y la transformación emocional que este evento despierta, conectando con el Universo. El álbum recoge una serie de canciones que reflejan estas emociones desde diferentes perspectivas, desde el nacimiento hasta la primera infancia.

Avance de la programación de Abril

Tras la celebración de las festividades de Semana Santa, 21 Distritos regresará el próximo mes con una agenda repleta de propuestas culturales y las actuaciones de grandes artistas y compañías como Yamandu Costa, Chenta Tsay (Putochinomaricón), Magalí Datzira, Gata Brass Band, La Chirichota, Alberto Velasco, António Zambujo, Ariel Brínguez e Iván «Melón» Abreu, La Juan Gallery, Manu Sija, Bem Gil y Moreno Veloso.