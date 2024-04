Los de Arizona se han puesto vintage, como los nostálgicos de los vinilos, y han reactivado una ley de 1864 para prohibir el aborto. Estados Unidos, que ha hecho mucha cinematografía como aventajados de la democracia, ahora se ha puesto a la vanguardia de la política-retro. Es como si a Duchamp le hubiera entrado una inesperada fiebre por la figuración, en plan Rodin, Canova y en esa línea. Vivimos en una abundancia de países que se han apuntado a hacer futuro con el pasado, en lugar de hacer futuro con el progresismo, que, más que una ideología, como sostienen algunas militancias erradas, es estar pautado con la época que toca, estar al día de su tiempo, y no andar desbocado en añoranzas y abanderamientos de acentos caducados. Pero hoy es como si a la modernidad le hubiera salido un sarpullido de nostalgia y hubiera renunciado los vaqueros por el miriñaque, lo que habla de los retrocesos que vienen pespunteando la centuria.

Se ve que hay mucho enardecido del ayer, de esos que consideran que para avanzar hacia el mañana debemos fijarnos en el pasado. Unos tradicionalistas «fashion» y muy puestos en lo «online», como estos que hay en EE UU que pretenden legislar el presente con normas de la época de su Guerra Civil, que, aunque algunos no se lo crean, la semilla del fratricidio no es un exclusivismo nuestro. A los derechos nuevos, los de la mujer y otros varios que van abriendo sendero, ahora se les pretende deslegitimar con jurisprudencias trasnochadas porque apenas existen argumentaciones con peana que sustente las críticas. Se recurre a la melancolía, a los atavismos, que son muy emocionales, porque con las cartas de la razón no hay manera de descabalgarlos. Lo que sucede es que cuando un pueblo comienza a mirar a su historia para resolver su futuro es que ya no tiene nada que aportar al mundo.