El PSOE arremete contra Telemadrid por retransmitir el acto del PP: “Es una falta de ética tremenda”

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha mostrado su indignación por el hecho de que Telemadrid haya retransmitido la concentración convocada por el PP en la madrileña Plaza de Felipe II en favor de la igualdad de los españoles y en contra de una posible ley de amnistía. Considera que, al hacerlo, se ha hecho un “uso manipulador del dinero de todos los madrileños puesto al servicio de un partido político de una persona que es la presidenta de la Comunidad de Madrid".

Los socialistas habían pedido por burofax a la televisión autonómica que no se retransmitiera el acto al entender que "un medio de comunicación público como Telemadrid debe basar su programación en el principio del pluralismo político, evitando favorecer los intereses informativos de un partido político en particular, como en este caso el PP”.

Lobato se ha sentido molesto porque “ha habido actos de otros partidos, pero no solo del PSOE los fines de semana pasado, y no han dedicado ni 30 segundos en un telenoticias y hoy, hasta cambian los horarios de los telenoticias para hacerlos encajar con el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, faltando a la pluralidad política y a la ética en el uso de los impuestos que pagamos todos los madrileños".

El líder de los socialistas madrileños ya ha advertido que pedirá cuentas de lo ocurrido. “Es una falta de ética tremenda y nosotros, vamos a fiscalizar y a exigir que esto deje de suceder en pleno 2023 en la Comunidad de Madrid".

Respeto y profesionalidad

La cadena autonómica, por su parte, emitió un comunicado negando que haya recibido el encargo de retransmitir el acto del PP. “Telemadrid no realiza ni produce la señal del evento, por lo tanto, no incurre en ningún gasto extraordinario. La cadena autonómica no va a retransmitir íntegramente el acto ni hay un programa especial previsto. Se informará a los madrileños con criterios estrictamente profesionales".

Del mismo modo también ha puntualizado que "no hay precedentes de que una formación exija explicaciones de manera previa". Por último, pide "respeto a su independencia y a la profesionalidad de sus trabajadores".