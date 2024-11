Así es el pueblo con el nombre más largo de España: tiene 38 letras y pertenece a la Comunidad de Madrid

En España, existen más de ocho mil pueblos con nombres tan largos que te puedes ahogar al pronunciarlos. Estos suelen provenir de su historia y por la geografía que les rodea, así como de los antiguos idiomas y migraciones del pasado. Algunos ejemplos son Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en Burgos o Cruilles Monells y Sant Sadurní del Heura en Gerona.

En Europa, el premio se lo lleva un barrio de Navarra con 39 letras. Sin embargo, el récord del mundo pertenece a Gales con 58 caracteres y el nombre de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch . De esta forma, las nuevas generaciones son conscientes del legado cultural y lingüístico de cada ciudad. Aún así, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, se lleva el premio de España, con 38 letras y siete palabras.

Ubicación e Historia de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

Con más de 400 habitantes, la región destaca por su entorno natural, gracias al río Lozoya y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Se ubica al pie de los Montes Carpetanos y la Cordillera de Somosierra. Antiguamente, dividido en dos poblaciones diferentes, este pueblo se ve limitado por las montañas y el curso del río.

No sólo destaca su rica vegetación, sino también su amplio patrimonio histórico de diversas culturas: cristiana, árabe y hebrea. En el caso de Gargantilla del Lozoya, en sus tierras se proclamó la ceremonia de Juana la "Beltraneja" como heredera del Trono de Catilla. Mientras que en Pinilla de Buitrago, no logró independizarse del Duque del Infantado hasta 1753. Fue a finales del siglo XIX cuando ambos términos se unieron en uno único. Sin embargo, no eran los únicos pueblos que existían en la zona. También estaba Santiago, pero desapareció dejando como testimonio una ermita de la que solo quedan paredes y una torre de espadaña.

A unos 80 kilómetros de la capital, existen tres líneas de autobús por la que se puede llegar a este pueblo, pero solo una de ellas llega a Madrid, al Intercambiador de Plaza de Castilla, exactamente.

Naturaleza y rutas de senderismo

Debido a su cercanía con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, las rutas alrededor de este municipio son dignas de visitar, debido a su naturaleza y patrimonio rural. La ruta más conocida es de uno 13 kilómetros que se completa en unas 4 horas y media. Comenzando en la Plaza del pueblo, hay que seguir la Cañada del Prado Mayor que se ubica junto al arroyo.

Después hay que subir hasta alcanzar un vértice geodésico donde se disfrutan de una vista espectacular del Embalse de Riosequillo y la Sierra de Guadarrama. Una vez arriba, solo queda bajar por la cresta del Cerro de la Cruz, terminando en la Ruta del Robledal.

Además, puedes descansar rodeado de naturaleza gracias a las cabañas entre árboles de 'Camping Monte Holiday'. La oportunidad de dormir en una casita de madera situada a la altura de las copas de los pinos, a unos cuatro o siete metros de altura, desde donde se puede escuchar los sonidos de los animales. Un viaje para disfrutar de una calma y unas vistas espectaculares del Parque Nacional Sierra de Guadarrama.