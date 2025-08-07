Punto negro de la peligrosidad en Madrid: nueva agresión en el barrio de Lavapiés

Nueva agresión en el barrio de Lavapiés. Una suma que no cesa. El motivo ha sido un intento de robo que ha sufrido un hombre en la Plaza de Nelson Mandela. La víctima ha acabado con la cara ensangrentada como consecuencia del golpe que ha recibido con una botella por parte de su agresor.

El suceso tuvo lugar en torno a las 02:00 horas de la madrugada de este jueves, cuando un hombre que presuntamente venía de las fiestas de San Cayetano ha sido atracado. Además, durante el robo, los agresores le han propinado unapalizapor la que ha tenido que ser atendido por efectivos del SAMUR.

El agredido ha decidido no presentar ninguna denuncia por la agresión a pesar de la intervención de la Policía en el incidente.