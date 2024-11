¿Por qué se celebra el día de la Almudena? Estos son los mejores planes para este fin de semana

Unos días después de la celebración de Todos los Santos, los madrileños van a disfrutar de un día propio de la capital. Se trata del día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid, que se celebra este mismo sábado. Una festividad local que muchos trabajadores esperan, ya que solo se disfruta en la capital. Sin embargo, este año no será puente ya que cae en sábado.

Este día tan especial tiene una gran importancia tanto cultural como religiosa. Desde el Ayuntamiento han preparado una agenda con un amplio calendario de actos, que abarca desde la misa, procesión y ofrenda floral hasta la degustación del dulce típico, la corona de la Almudena.

Origen y significado del día de La Almudena

Para saber de su origen hay que remontarse al siglo XI, donde el mundo árabe esta muy presente, ya que el nombre de la virgen hace referencia a 'ciudadela', que es como se reconocía a los recintos militares amurallados de Madrid durante el liderazgo de Alfonso VI. El motivo principal de por qué se celebra el día 9 de noviembre, es debido a el momento de cuando se encontró la imagen de la Virgen de la Almudena.

Durante su procesión, lo que muchos no saben es que la imagen de la Almudena no es la original. Se trata de una réplica hecha con láser, ya que la auténtica es de 1496 y no se puede exponer al exterior. Además, la virgen llevará un manto de amaranto donado por la marquesa de Malpica de 1816. Por otra parte, la Misa mayor, oficiada por el arzobispo de Madrid, se dará en la catedral donde ya hay preparadas unas tres mil sillas para que los más fieles y autoridades, disfruten de este momento.

Los mejores planes para celebrar la Almudena

Una celebración tan grande conlleva muchos días de fiesta. El día oficial, el 9 de noviembre, tiene una programación desde las 10:00h con la ofrenda floral, hasta las 18:00h con diferentes actuaciones en la Plaza Mayor.

10:00 a 20:00h : Ofrenda floral y solidaria

: y solidaria 11:00h : Eucaristía y posterior procesión

: 12:30h : Actuación de la asociación 'Los Castizos'

: Actuación de la asociación 12:30 a 14:00h : degustación del poste tradicional , la corona de la Almudena

: , la corona de la Almudena 17:00 a 19:00h : Actuación de la Asociación Francisco de Goya, los organillos de 'De Madrid al cielo' y la Asociación Cultural Arrabel

: Actuación de la Asociación Francisco de Goya, los organillos de 'De Madrid al cielo' y la Asociación Cultural Arrabel 18:00h: Banda de Jesús el Pobre

El cierre de esta programación, que durará hasta el domingo, irá a cargo de la Asociación Cultural Arrabel, que a las 11:30h, hará un encuentro de gaitas y dulzainas en el Paseo del Prado. Además, a las 20:00h la Banda Sinfónica Municipal ofrece un concierto especial en la Catedral de la Almudena, poniendo punto y final a esta festividad local.