¿Qué será Ayuso después de presidenta de Madrid? "He empezado a valorar algo para el futuro"

La presidenta de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado de hablar sobre los tiempos: "Algunos ciudadanos me abroncaron". Aunque reconoce a LA RAZÓN que, junto a los temas vinculados con la Hispanidad y con la alianza de países y democracias liberales, hay un terreno con el que le gustaría vincularse.

Dijo en el pasado que, como máximo, estaría ocho años como presidenta de Madrid, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Qué hará después?

No he pensado qué quiero hacer con mi vida. Dejé de hablar sobre los tiempos después de que algunos ciudadanos me abroncaran y me dijeran que una vez que me han votado esto ya no va de mis decisiones solo, sino del interés general. Pero hay algo que he empezado a valorar para el futuro, aunque no lo he pensado en profundidad: estar vinculada siempre a todos los proyectos que tengan que ver con la infancia y los jóvenes. Después de estos cuatro años al frente de la Presidencia de Madrid me he dado cuenta de que una sociedad y una familia, se tengan o no hijos, si no vive para los jóvenes y para la infancia, se ve conducida hacia la desaparición.

¿En qué está pensando exactamente? ¿En alguna institución?

No lo sé, me he dado cuenta de lo importante que es hablarles y pensar bien en cómo protegerles, en los problemas que la infancia y los jóvenes están viviendo hoy. En que es importante que crezcan sanos, protegidos y en torno a buenos valores para todos. Si el árbol nace bien, todo después va a ir bien también. Creo que están rodeados de problemas y de una soledad sobre la que deberíamos todos trabajar más.

¿Esta reflexión que ha iniciado en torno a su futuro y a ese trabajo con la juventud y la infancia está vinculada a la política?

Me he dado cuenta de lo importante que es decir no a las drogas, a las adicciones, a perder la libertad personal y a huir de los mensajes del todo gratis, todo regalado y del desincentivo. Cuando más clara he sido con estos mensajes, más jóvenes y más niños vienen a nuestros mítines. Los jóvenes quieren saber la verdad, no que les vendas burras. Y ahí es cuando me doy cuenta de que la juventud y la infancia necesitan esa claridad, que les den luz, que les hablen de cosas reales, que les animes y les abras caminos para ser ellos mismos, para descubrir quiénes son, qué quieren ser. Pero no que les adormezcas, que les iguales a la baja, que les compres, que les colectivices, que les victimices. Lo veo cuando comparo sistemas educativos, resultados laborales, competitividad... Veo que las sociedades que miran a los jóvenes desde esa perspectiva, luego, a futuro, son sociedades vivas.